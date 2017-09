Bamberg, 04.09.2017: Mehrere PROJECT Immobilienfonds der PROJECT Investment Gruppe haben sich in den Metropolregionen Berlin, München, Düsseldorf und Wien vier Baugrundstücke gesichert. Das Planungskonzept sieht den Neubau von insgesamt 141 Eigentumswohnungen vor.

Im Westend, einem Stadtteil des Berliner Kerngebietes im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, wurde das 1.546 m2 große Baugrundstück Ahornallee 21 erworben. "Ziel ist die Errichtung eines L-förmigen Wohngebäudes, straßenbegleitend zur Ahornallee Ecke Klaus-Groth-Straße, in offener Bauweise mit zwei Vollgeschossen, einem ausgebauten Dachgeschoss sowie einer Tiefgarage. Das Verkaufsvolumen beläuft sich auf rund 12 Millionen Euro“, so das Management der PROJECT Investment Gruppe. In Erding bei München plant PROJECT den Neubau von zwei Wohngebäuden mit drei bzw. vier Vollgeschossen und einer Tiefgarage. Die gehoben ausgestatteten Eigentumswohnungen mit einem Verkaufsvolumen von rund 16 Millionen Euro werden auf dem Grundstück Am Poststadl realisiert. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche liegt brach.



PROJECT plant auch weitere Investitionen in Düsseldorf und Wien

In der Jägerstraße 46 im Düsseldorfer Stadtteil Eller sieht PROJECT die Errichtung eines U-förmigen Wohngebäudes mit vier Vollgeschossen sowie Staffelgeschoss vor. Das nahezu rechteckige Grundstück ist überwiegend mit eingeschossigen Gebäuden bebaut, darunter ein Getränkehandel, eine Kfz-Werkstatt sowie eine Werkstatt. Der restliche Grundstücksteil wird als Lagerfläche genutzt. Das geplante Verkaufsvolumen umfasst circa 13,7 Millionen Euro. Außerdem hat PROJECT im 23. Wiener Bezirk Liesing das 3.984 m2 große Baugrundstück Ketzergasse 7-15 erworben. Geplant ist der Neubau von fünf in geschlossener Bauweise verbundenen Mehrfamilienhäusern entlang der Ketzergasse inklusive Realisierung einer Tiefgarage. Derzeit ist das Grundstück mit zwei zweigeschossigen Gebäuden bebaut. Die restlichen Flächen bestehen überwiegend aus asphaltierten Parkflächen. Das Verkaufsvolumen liegt bei rund 14,5 Millionen Euro.

In die vier Neuankäufe hat - neben anderen PROJECT Fonds - der für Privatanleger aufgelegte Immobilienentwicklungsfonds Metropolen 16 investiert. "Die Streuungsquote des Alternativen Investmentfonds erhöht sich damit auf 28 Immobilienentwicklungen mit Schwerpunkt Wohnen“, so die Verantwortlichen der PROJECT Investment Gruppe.