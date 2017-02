Deine Gedanken Deine Realität Dein Leben



Der Gedanke ist der Vater aller Dinge, unserer Realität und unserem Leben. "Ein Mensch ist buchstäblich das, was er denkt, sein Charakter ist die gesamte Summe all seiner bisherigen Gedanken." Und er hat die Macht- Kraft seiner Gedanken sein Leben zu erschaffen. Liebe – Glück – Erfolg- Gesundheit – Partnerschaft – Reichtum, alles das erschaffen wir in unserem Leben selbst! Seien wir uns dies stets bewusst! Wir sind die Künstler – die Chefs- die Erschaffer, also erschaffen wir nur das in unserem Leben was wir wirklich auch wollen, uns erträumen und wünschen und auch Leben wollen. Beginnen auch Sie, sich nur das zu erschaffen was Sie wirklich wollen. Ermöglichen Sie sich ein Leben nach Ihren Vorstellungen in Freiheit, Gesundheit und Wohlstand!