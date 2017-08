Noch nie zuvor waren Baukredite zu so geringen Zinsen zu bekommen, wie in der heutigen Zeit. Grund für diese Zinsgeschenke ist die EZB. Sie hat in den letzten Jahren massiv Geld in den Markt gespült. Banken können quasi zum Nulltarif Geld borgen. Damit soll die Kaufkraft und die Wirtschaft der Bevölkerung angekurbelt werden. Das wirkt sich auf die Baufinanzierung und dessen Zinsen sehr vorteilhaft aus. Weitere Fakten und Verbraucherinformationen gibt es auf

https://www.baufinanzierung-testbericht.de/ .



Vergleiche unerlässlich



Es gibt schier unendlich viele Angebote auf dem Markt. Hier nicht die Übersicht zu verlieren, fällt selbst Experten sehr schwer. Daher ist es sinnvoll die Offerten der Banken und Geldhäuser genau zu untersuchen. Die Testberichte von Stiftung Warentest, Ökotest und Focus Money sind hier sehr hilfreich. Es werden die Kosten, Vertrag und viele weitere Faktoren genau bestimmt. Doch muss hier erwähnt werden, dass die Testnoten nur anhand von Modellkunden ermittelt werden. Wer für sich zugeschnittene Angebote erhalten will, muss selbst vergleichen.



Auf Zinsbindung achten



Selbst wenn die Angebote sehr günstig scheinen, müssen Kreditnehmer auf die Zinsbindung im Vertrag achten. Denn immer wieder stellt sich heraus, dass der Zeitraum deutlich zum Nachteil des Kunden gesenkt wird. Die Kosten und die finanziellen Folgen sind in diesen Fällen nur schwer kalkulierbar. Es werden flexible Zinsen für den Baukredit für den Rest der Vertragsdauer berechnet.