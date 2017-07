Beim Kaffee hört bei vielen die Gesprächsbereitschaft auf. Die einen mögen ihn schwarz und stark, die anderen bevorzugen einen Milchkaffee, viele lieben ihren Espresso. Soweit die Grundlagen. Richtige Kaffeeliebhaber werden an dieser Stelle in die Diskussion um die besten Kaffeebohnen einsteigen. Im Betrieb, dem Gastrobetrieb oder der Pflegeeinrichtung gibt es also viel zu diskutieren, wenn es um den Kaffee geht. Warum nicht einen Kaffeevollautomaten nutzen, mit dem jeder seine eigene Kaffeespezialität aufbrühen kann? Einige Modelle haben zwei Kammern für verschiedene Bohnen. Andere reinigen mit einem Filter das Wasser, womit die Qualität vom Kaffee vielfach bereits merklich steigt. Weiterhin kann mit dem Milchschäumer auch ein erstklassiger Cappuccino, Latte Macchiato oder Milchkaffee entstehen. Der Kaffeevollautomat kann mit vielen Modellen Heißwasser für Tee oder heiße Milch für Kakao geben. Die aktuellen Geräte haben fast immer ein Selbstreinigungsprogramm. Häufig ist der Milchbehälter nicht mehr im Kaffeevollautomaten eingebaut und kann in den Kühlschrank gestellt werden. Gute Gastrogeräte haben jedoch einen optionalen Milchbehälter, in dem die Milch gekühlt wird. Sie haben auch eine Warmhalteplatte, um die Tassen vor zu wärmen. Bei GRIMM Gastrobedarf finden Sie hochwertige Hersteller und Marken wie unter anderem Jura, Melitta, Franke oder Schaerer. Der Kaffeevollautomat Cafina Alpha-F von Melitta wird mit bis zu 500 Tassen pro Stunde angegeben. So viele Tassen muss das Personal dann auch noch unter den Auslauf und danach auf den Serviertisch stellen können.

Der Kunde entscheidet, wie viele Tassen in der Stunde für seinen Gastronomiebetrieb benötigt werden. Ob ein hochwertiger Jura Kaffeevollautomat, oder eine Spezialitätenkaffeemaschine von Franke - auf https://www.grimm-gastrobedarf.de/getraenke/kaffeemaschinen/kaffeevollautomat.html finden sich alle Modelle von Franke, Melitta und Co. Jeder Hersteller setzt seine eigenen Schwerpunkte. Mit den eigenen Modellen werden häufig nur verschiedene Kapazitäten abgedeckt. Wer mit seiner Energie und seinem Geld haushaltet, der verwendet eine Kapazität, mit der er auskommt, mehr jedoch nicht. Wer ein Modell passend zu seinem Bedarf wählt, brüht fast immer günstiger.

Neben dem Kaffeevollautomaten kommt es auch auf die Wasserqualität an, die jedoch durch einen Wasserfilter verbessert werden kann. Weiterhin sind auch die Kaffeebohnen oder die Milch entscheidend, damit der Kaffee schmeckt. In jedem Fall sind Kaffeevollautomaten die richtige Wahl, wenn laufend viel Kaffee von guter Qualität nachgefragt wird und es ganz unterschiedliche Kaffeespezialitäten sein sollen. Der Kaffeevollautomat holt mit seiner Technik die volle Qualität aus den Bohnen. Diese werden bei vielen Modellen immer in passender Menge gemahlen. Dann wird das Wasser mit passender Temperatur und passendem Pumpendruck durch das Kaffeepulver gedrückt, womit der Kaffeevollautomat unter den Kaffeemaschinen die Königsklasse ist. Mit GRIMM Gastrobedarf finden sich ganz verschiedene Modelle dieser Königsklasse für ganz verschiedene Gastrobetriebe.



