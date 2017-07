Unsere Arbeitswelt ist komplex. Sich in ihr zu behaupten bedarf Übung, Professionalität und stetige Weiterbildung. Hier greift das Konzept von Coach Christoph Uhl, der seit über 20 Jahren als einer der ersten zertifizierten Coaches in Deutschland erfolgreich arbeitet.



Coachings im Portfolio



Das Coaching-Portfolio von Christoph Uhl ist umfassend und passt sich den gewünschten Anforderungen des jeweiligen Unternehmens an. Es können Einzelcoachings ebenso genutzt werden wie Coachings speziell für Führungskräfte, Gruppen oder Teams. Ebenfalls werden Workshops sowie spezielle Coachings für junge Führungskräfte und NPOs angeboten. Unabhängig des thematischen Schwerpunkts setzt Christoph Uhl auf eine nahe Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Unternehmen. Denn nur so können spezielle Probleme in optimierte Arbeitsprozesse umgewandelt werden und die Teilnehmer durch das Coaching wachsen.



Die Arbeitsweise unterscheidet sich in den einzelnen Coachings nicht. Hier setzt Uhl auf eine Integration verschiedener Tools und Werkzeuge, wie Visualisierungen, Gespräche und spezielle Übungen. Uhl arbeitet dabei immer mit dem neusten Stand der Managementforschung, Soziologie und Psychologie. So vielfältig er seine Erkenntnisse aus den verschiedenen Disziplinen bezieht, so vielfältig und facettenreich sind auch seine Coachings. Immer steht der Mensch als solcher im Mittelpunkt. Denn nur so können Prozesse in Unternehmen und Betrieben verändert und optimiert werden.