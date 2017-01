Christoph Uhl bietet lösungsorientierte Ansätze bei unterschiedlichen Problemen. Bereits seit 20 Jahren bietet der Coach Therapien für Familien und Paare an. Darüber hinaus finden betroffene Personen auch bei beruflichen Krisen in Christoph Uhl einen kompetenten Ansprechpartner. Wenn die Probleme des Alltags das Leben oder die Beziehung belasten, sollten Lösungen gefunden werden, um eine Eskalation zu vermeiden. Christoph Uhl zeigt, wie Konfliktpotenziale reduziert und mit Gesprächsbereitschaft Probleme behoben werden können.



Hilfe bei Differenzen am Arbeitsplatz



Die heutige Arbeitswelt führt zu multiplen Belastungen. Nicht selten werden Job und Privatleben unwillkürlich vermischt. Daraus resultiert häufig, dass Arbeitnehmer nicht vernünftig abschalten können. Dadurch können berufliche Probleme schnell Einzug in das Privatleben erhalten. Wie bei vielen Konflikten, können Gespräche zur Beseitigung der Belastungen beitragen. Wer sich jedoch nicht mit seinen Kollegen oder Vorgesetzten austauschen möchte, endet schnell in einem Teufelskreis. Auf der Basis von Supervision werden Missstände aufgegriffen und in Gesprächen analysiert. Supervision wird zur Reflexion genutzt. Die Erkenntnisse daraus werden in gemeinsamen Dialogen ausgewertet. Ziel von Supervision ist nicht nur die Optimierung des eigenen Verhaltens, sondern auch einen einfacheren Umgang mit komplexen Situationen zu erlernen. In Einzelgesprächen erfahren Betroffene, wie sie mit Krisen besser umgehen können oder diese, durch Einbeziehung weiterer Perspektiven, ganz verhindern können.