Auf Grund der immer älter werdenden Bürger in der Gesellschaft, kann der Generationenvertrag nicht mehr aufrecht gehalten werden. Es werden in naher Zukunft mehr ältere Rentner vorhanden sein, als Rentenversicherungseinzahler. Die Folgen dieser Entwicklung sind gravierend. Daher wird jedem Arbeitnehmer geraten, eine private Vorsorge zu betreiben. Die private Rentenversicherung der Provinzial ist hier eine Alternative. Test und Fakten zum Anbieter gibt es auf

https://www.rentenversicherung-testbericht.de/provinzial/ .



Bewertung der Leistung von Morgen & Morgen



Das Analysehaus Morgen & Morgen untersucht durch Leistungsbelastungstests die Leistungsbereitschaft der Versicherer. Weiterhin wird die Finanzkraft der Unternehmen durch Bilanzkennzahlen ermittelt. Die Provinzial kann im Test vier Sterne erhalten. Dieses Testergebnis ist als überdurchschnittlich stark zu bezeichnen. Selbst bei einem Aktieneinbruch, können die Renten der Versicherten ausgezahlt werden.



Finanztest untersucht klassische Rentenversicherung



Die Testprüfer von Finanztest unterziehen immer wieder Versicherer umfangreichen Tests. So wurde vor einiger Zeit die Angebote der klassischen Rentenversicherer untersucht. Leider haben fast alle Anbieter nur durchschnittliche oder ausreichende Ergebnisse erzielen können. Die Provinzial konnte in der Testkategorie Flexibilität eine sehr gute Testbewertung erhalten können.



Laut KUBUS-Studie: Sehr zufriedene Kunden



Bei der KUBUS- Studie werden ehemalige und aktuelle Kunden über die Zufriedenheit des aktuellen Versicherers befragt. In der Gesamtbewertung des Kundentests kann die Provinzial die Testnote „sehr gut“ erhalten. Überzeugt haben vor allem die sehr gute Betreuungsqualität. Auch besonders gelobt werden der telefonische Kundenservice.



Wirtschaftlichkeit von Provinzial durch DFSI bestätigt



Die DFSI untersucht anhand unterschiedlichen Faktoren die Wirtschaftlichkeit von Versicherungen oder anderen Unternehmen. Untersucht werden Produktqualität, Service und Substanzkraft. Im Rating kann die Provinzial eine Teilnote von 1,3 erhalten. Für Versicherungsnehmer, welche eine private Rentenversicherung abgeschlossen haben, ist dieses Testergebnis als sehr positiv zu bezeichnen.