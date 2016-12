Wenn Sie Motorräder lieben, eine Ausbildung als Zweiradmechaniker/in bzw. Motorradmechaniker/in abgeschlossen haben und zurzeit eine neue Herausforderung suchen, sollten wir uns kennenlernen.



Wir bieten Ihnen einen sicheren und modernen Arbeitsplatz in einem inhabergeführten Familienunternehmen im zentralen Osten Berlins.



Sie erwartet nicht nur ein tolles Team, sondern auch ein gutes und leistungsorientiertes Gehalt, Schulungen jeglicher Art, die freie Nutzung unseres eigenen Fuhrparks und vieles mehr.



Das Roewer Motorradcentrum Berlin ist seit über 10 Jahren Kawasaki Vertragshändler sowie auch der einzige BMW Motorrad Vertragshändler im Osten Berlins mit über 15.000 Kunden. Unser Betrieb liegt an einer vierspurigen Nord-Süd-Hauptverkehrsader mit hervorragender Nahverkehrsanbindung.



Interessiert? Dann bewerben Sie sich jetzt. Wir freuen uns und wir antworten Ihnen so schnell wie möglich. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per e-mail oder per Post an Herrn Roewer.



Weiterempfehlen und 1 Jahr kostenlos Motorrad fahren



Wenn Sie Freunde oder Bekannte haben, die zu unserem Stellenangebot passen und gerade eine neue Herausforderung suchen, empfehlen Sie uns weiter. Wenn wir jemanden auf Grund Ihrer Empfehlung einstellen, schenken wir Ihnen als kleines Dankeschön Gutscheine für unseren Mietmotoradfuhrpark, mit denen Sie ein Jahr lang unsere Mietmotorräder kostenlos fahren können.











Roewer GmbH

Vertragshändler BMW Motorrad und Kawasaki

Rhinstr. 54

12681 Berlin



Tel.: +49 (0) 30/ 54 97 999 - 0

Fax: +49 (0) 30/ 54 97 999 – 15



e-mail: info@roewer-motorrad.de

Internet: www.roewer-motorrad.de