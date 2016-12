Tolle Produkte der Motorrad-Marken BMW und Kawasaki, ein toller Standort mit großem Verkaufsraum und professioneller Werkstatt, super Kunden, freundschaftliche Kollegen und nicht zuletzt einen netten Chef. Und das alles in einer der interessantesten Städte der Welt: Berlin.



Wer sich vorstellen kann, sich in dieser Atmosphäre wohl zu fühlen und Perspektiven zu ergreifen, braucht eigentlich nur ein paar wesentliche Eigenschaften:



Herzblut für Motorräder, eine Ausbildung zum Zweiradmechanikermeister (Motorrad), Spaß an der Führung eines Teams und Freude an zufriedenen Kunden.



Sie erwartet nicht nur ein tolles Team, sondern auch ein gutes und leistungsorientiertes Gehalt, Schulungen jeglicher Art, die freie Nutzung unseres eigenen Fuhrparks und vieles mehr.



Passt? Dann die Bewerbung schnell an das Roewer Motorrad Centrum Berlin, Rhinstraße 4, 12681 Berlin.







Weiterempfehlen und 1 Jahr kostenlos Motorrad fahren



Wenn Sie Freunde oder Bekannte haben, die zu unserem Stellenangebot passen und gerade eine neue Herausforderung suchen, empfehlen Sie uns weiter. Wenn wir jemanden auf Grund Ihrer Empfehlung einstellen, schenken wir Ihnen als kleines Dankeschön Gutscheine für unseren Mietmotoradfuhrpark, mit denen Sie ein Jahr lang unsere Mietmotorräder kostenlos fahren können.









Roewer GmbH

Vertragshändler BMW Motorrad und Kawasaki

Rhinstr. 54

12681 Berlin



Tel.: +49 (0) 30/ 54 97 999 - 10

Fax: +49 (0) 30/ 54 97 999 – 15



e-mail: roewer@roewer-motorrad.de

Internet: www.roewer-motorrad.de