Die Basisrente, auch Rürup Rente genannt, soll es Selbstständigen ermöglichen, eine private Altersvorsorge zu betreiben. Denn einen Anspruch auf eine Riester Rente haben sie nicht. Zulagen gibt es bei dieser Form der Vorsorge nicht. Doch es werden steuerliche Vorteile (Steuereffekt) gewährt. Weitere Fakten, Tests und Tipps zur Rürup Rente gibt es auch auf https://www.rueruprente-testbericht.de/ .



Neue Testsieger der Basisrente von Stiftung Warentest 2016



Endlich haben die Testprüfer von Stiftung Warentest die Leistungsniveaus der Rürup-Renten-Anbieter neu bewertet. Die Debeka konnte hier ihren ersten nicht Rang nicht verteidigen. Sie rutschte auf den 8. Platz. Testsieger wurde die Europa Versicherung. Dich gefolgt von VHV, HanseMerkur, HUK24, Interrisk und Hannoversche Leben. Weitere gute Anbieter sind Karlsruher und CosmosDirekt.



Der Steuervorteil im Detail



Die Beiträge können in einer festgelegten Größenordnung bei Steuererklärung geltend gemacht werden. Diese Ausgaben werden als Sonderausgaben bezeichnet. So starten die Versicherten bei einem Satz von 82 Prozent. Pro Jahr steigt der Satz um jeweils 2 Prozentpunkte. Nach entsprechender Zeit können so fast 100 Prozent der Beiträge abgesetzt werden. Das zu versteuernde Einkommen wird so nachhaltig gemindert.



Zu welchem Ergebnis kommt Focus Money



Natürlich hat auch das Magazin Focus Money die Anbieter einer Rürup Rente untersucht und geprüft. Im Gegensatz zu Finanztest, kommen hier ganz andere Testergebnisse heraus. So hat die Allianz den Testsieg geschafft. Den zweiten Rang belegte die HUK-Cobrug. Dicht gefolgt von PB Leben, Volkswohl Bund und HanseMerkur. Die Analyse wurde mit dem Partner-Unternehmen Franke – Bornberg durchgeführt.



Auch klassische Tarife können überzeugen



Klassische Tarife können bei der Rürup Rente voll überzeugen. So haben unterschiedliche Testuntersuchungen die Policen der Huk-Cobrug und Volkswohlbund als gute Klassik-Tarife ermittelt. Die besten Fondspolicen kommen von den Anbietern Hannoversche, Comos Direkt und WWK.