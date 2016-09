Oder ist es vielleicht auch möglich, mit Spaß und Freude eine Fremdsprache zu erlernen oder zu perfektionieren?



Lernforscher, Wissenschaftler und auch Pädagogen sind sich heute einig darüber, dass bei optimalen Voraussetzungen, Lernerfolge schnell und nachhaltig verfügbar erzielt werden können, wenn z. B. die Bereitschaft zum Lernen vorhanden ist, die Lernumgebung stimmt und die die Aufmerksamkeitsschwelle durch Situations- und Methodenwechsel während des Lernens erhalten bleibt.



Lernen will gelernt sein

Vor über 15 Jahren entwickelte die Alpha Institute language group (www.fremdsprache.de) ein mittlerweile europaweit renommiertes Fremdspracheninstitut, eine multisenorielle Methode zum modernen Sprachenlernen. Effektiv Englisch, Spanisch, Französisch oder Italienisch lernen, ganz ohne herkömmliches Pauken, dafür mit viel Spaß und Freude.



Die Alpha Institute-Methodik (www.fremdsprache.de/alpha-institute-methode) ist eine Weiterentwicklung und Optimierung der suggestopädischen Lernmethode Dr. Lozanovs und baut außerdem auf aktuellen Erkenntnissen der Lernforschung und Lernpsychologie auf.



Die AIM fördert bewusste und unbewusste Lernprozessen und arbeitet mit der Einbeziehung aller Sinne, inkl. aktiver Tätigkeit/Bewegung. Es bilden sich so starke Lernmuster und Ankerpunkte, sogenannte „Chunks“ im Gehirn, außerdem aktiviert die Methode beim Sprachenlernen eine maximale Anzahl von Synapsen und spricht alle Lerntypen an.



So ist es möglich, dass jeder in kürzester Zeit unabhängig von Vorkenntnissen oder Alter eine Sprache lernen und perfektionieren kann.



Die wissenschaftlich bestätigte und preisgekrönte Alpha Institute® Methode wird kontiuierlich ergänzt und weiterentwickelt, um einen noch größeren Lernerfolg zu erzielen.