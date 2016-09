Die REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch), Immobilienmakler und Hotelmakler aus Susten in der Schweiz mit Standorten in Berlin sowie Kassel in Deutschland, hat ihren Objektbestand um Krankenhäuser und Kliniken erweitert.





Investoren, die auf der Suche nach Krankenhäusern und Kliniken sind, werden bei der REBA IMMOBILIEN AG schnell fündig. Der auf Hotellerie und Gastgewerbe spezialisierte Immobilienmakler und Hotelmakler aus Susten in der Schweiz mit Standorten in Berlin sowie Großalmerode, Laudenbach bei Kassel in Deutschland, hat dafür sein Portfolio um Krankenhäuser und Kliniken erweitert.



„Wir bieten Investoren aktuell Krankenhäuser und Kliniken zum Kauf an“, so Holger Ballwanz, Vorstand (CMO) der REBA IMMOBILIEN AG. „Wer zudem auf der Suche nach renditestarken Investitionen im Hotelimmobilienmarkt ist, der wird bei uns ebenso schnell fündig. Wir verfügen derzeit über ein Portfolio von über 300 Hotels.“



Über die REBA IMMOBILIEN AG:



Die REBA IMMOBILIEN AG ist Immobilienmakler, Hotelmakler und Gastronomiemakler in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE) und vermittelt ihren Kunden Grundstücke, Häuser, Wohnungen, Villen, Hotels, Ferienhäuser und Ferienwohnungen.



Im Raum Berlin Brandenburg und Potsdam ist die REBA IMMOBILIEN AG als Hausbaupartner für Einfamilienhäuser, Stadtvillen, Doppelhäuser oder Reihenhäuser, Ferienhäuser, Bürogebäude oder Gewerbeimmobilien tätig.



Die REBA IMMOBILIEN AG bietet zudem einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen an.



REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz hat in Deutschland Repräsentanzen in Berlin sowie in Großalmerode, Laudenbach bei Kassel.



