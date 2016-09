Der Sommer neigt sich leider schon wieder dem Ende zu. Vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um Ihre Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern. Die Alpha Institute language group (www.fremdsprache.de) unterstützt Sie dabei mit fantastischen Endsommer-Angeboten.



1. alphaexquisit-Sprachkurs im Robinson Club Cala Serena auf Mallorca (www.fremdsprache.de/newsletter-robinson-club-mallorca):



Sprachenlernen in einem der schönsten Klassenzimmer auf Mallorca. Bei Buchung eines 6-Tages-Sprachkurses erhalten Sie 6 Übernachtungen mit Vollpension im Robinson Club Cala Serena auf Mallorca gratis dazu!



Sprachenlernen mit Wohlfühlfaktor

Die alphaexquisit-Sprachkurse finden in exklusiven Robinson Club Cala Serena statt, der den optimalen Rahmen zum Sprachenlernen mit unserer Alpha Institute® Methode bieten. In Begleitung unserer speziell ausgebildeten alphaexquisit-Sprachtrainer können Wellness- und Freizeitangebote in das Sprachtraining eingebunden werden und den gesamten Tagesablauf vom Frühstück bis zum Abendessen zu einem neuen Lernerlebnis werden lassen.



2. Gruppen-Sprachkurse in Deutschland – kurzfristig 25% Preisnachlass (www.fremdsprache.de/newsletter-preisnachlass-25-prozent)

Nutzen Sie diesen einmaligen Preisvorteil. Bei Anmeldung bis spätestens Dienstag, den 06.09.2016, mit "festem oder offenem" Kurstermin, erhalten Sie zusätzlich 200 € Frühbucherrabatt.

3. eLearning Campus – Sparen Sie über 100 € beim alphamegabundle (www.fremdsprache.de/newsletter-megabundle-lernsoftware-angebot)

Lernen überall und zu jeder Zeit. Die Top-Produkte unsere eLearning-Produktserie im Angebot. So gut ist die Alpha Institute-Software: 100% Geld-Zurück-Garantie!

Interaktiv und audiovisuell Englisch, Spanisch oder Italienisch lernen. Für Anfänger und Wiedereinsteiger. Das alphamegabundle kombiniert alle Lernanwendungen aus der Alpha Institute® eLearning-Software-Produktserie und beinhaltet die wichtigsten Lernphasen und Trainingsmodule der Alpha Institute® Methode.



Weitere Informationen zu diesen Angeboten erhalten Sie auch unter: feigl@alpha-institute.de oder unter der Gratis-Hotline: 0800 4200 600