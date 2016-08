Das staatlich zertifizierte Bildungsinstitut bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot rund um effizientes Sprachlernen und ermöglicht Unternehmen ihre Mitarbeiter kompetent und in kürzester Zeit in der gewünschten Fremdsprache aus- und weiterzubilden.



Die firmen- und branchenspezifischen Sprachkurse für Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Italienisch orientieren an den aktuellen Anforderungen der Geschäftswelt und bieten eine zielgerichtete und überprüfbare fremdsprachliche Ausbildung für jedes Sprachlevel. Professionelle Spracheinstufungen ermitteln den optimalen Sprachkurs für jeden Mitarbeiter und garantieren so maximalen Lernerfolg.



Die Inhalte und der Ablauf der speziellen Lernformate für Firmen werden ausgehend von einer vorab erstellten Bedarfsanalyse definiert. Sie sind den unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Branchen und Positionen und dem konkreten Bedarf des Unternehmens individuell angepasst. Mit der auf die definierte Zielsetzung abgestimmten Sprachausbildung werden die Teilnehmer mit der eigens entwickelten Alpha Institute-Lernmethode sicher an das angestrebte Lernziel geführt.



Für Führungskräfte und Management bietet das Alpha Institute in individuellen und dem Anforderungsprofil entsprechenden Einzeltrainings eine businessorientierte Ausbildung.



Neben den Standorten in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt und Düsseldorf können Unternehmen auch einen anderen gewünschten Kursort wählen. Bei vorhandenen räumlichen Voraussetzungen, können die Sprachkurse selbstverständlich auch als Inhouse-Trainings umgesetzt werden.



Die staatliche Anerkennung der Alpha Institute language group als Bildungsträger ermöglicht den Unternehmen bundesweite Fördermittel zu beantragen. Für Beantragung und