Seit September hält der Herbst Einzug in Deutschland und spätestens mit der Zeitumstellung wurden die Tage kürzer und die Nächte kühler. Zum Ende des Jahres hin bleibt noch einmal genug Zeit, um einige Veränderungen vorzunehmen. Gerade die dritte Jahreszeit ist optimal, um die bestehenden Versicherungen zu überprüfen und mit dem Wechsel der Gesellschaft oder des Tarifes richtig Geld zu sparen. Wie das funktioniert und worauf es zu achten gilt, zeigt dieser Artikel.



Versicherungen wechseln bis Ende November



Stichtag 30. November – viele Autofahrer wurden bereits mit diesem Datum konfrontiert. Doch was genau bedeutet dieser Tag für Versicherungsnehmer und die Gesellschaften überhaupt?



Viele Autoversicherungen haben eine Laufzeit vom 1. Januar bis 31. Dezember. Während die meisten Verträge für zwei oder drei Jahre abgeschlossen sind, gilt dies nicht für die Kfz-Versicherung. Dieser Vertrag dauert maximal ein Jahr. In der Vergangenheit war es für Gesellschaften üblich, dass der Versicherungsbeginn zum ersten Januar erfolgte, was für die Kunden eine Hauptfälligkeit am 30. Dezember zur Folge hatte. Dies ist das Datum, zudem der Versicherungsnehmer seinen Vertrag kündigen kann oder die Gesellschaft den Beitrag für das kommende Jahr neu berechnet. Heutzutage gibt es jedoch auch unterjährige Hauptfälligkeiten.



Entgegen der Mehrzahl der Verträge, hat die Kfz-Versicherung eine Kündigungsfrist von einem Monat. Bei Autofahrern, deren Hauptfälligkeit auf Ende Dezember fällt, bedeutet dies also, dass sie ihren bestehenden Tarif spätestens 30 Tage vorher kündigen müssen. Aus diesem Grund ist vom „Stichtag 30. November“ die Rede. Bei allen anderen Versicherungsvarianten gilt: Ein regelmäßiger Vergleich lohnt sich bei jeder Form von Versicherung. Häufig reduziert die eigene Versicherung auch erst dann die Beiträge, wenn ein Konkurrenzangebot vorliegt. Für alle Jahresverträge, die von Januar bis Dezember laufen, beginnt im Herbst das Wechsel-Roulette. Wie Verbraucher zukünftig keine Frist mehr verpassen, erklärt dieser Artikel.



Tarife vergleichen und Beiträge sparen



Versicherungsnehmer sollten nicht einfach ihren Vertrag kündigen, sondern wie die Experten von Versicherungscheck24 empfehlen, sich zuvor nach einer geeigneten Alternative umsehen und Tarife vergleichen. Wichtig ist dabei, nicht nur auf den Preis zu achten, sondern auch die Vertragsinhalte genauestens zu überprüfen. Wer plötzlich 100 Euro im Jahr spart, dafür deutlich weniger Versicherungsschutz hat, profitiert von dem Wechsel nur solange, wie er keinen Schaden zu melden hat. Auf folgende Leistungen sollten Versicherungsnehmer bei der Kfz-Versicherung achten:



• Die Deckungssumme in der Haftpflichtversicherung sollte höher sein als gesetzlich vorgeschrieben. Empfehlenswert ist eine Summe ab 50 Millionen Euro.



• Die Selbstbeteiligung soll mindestens dem Vorvertrag entsprechen und dem eigenen Ermessen angepasst sein. Häufig wählen Autofahrer in der Teilkaskoabsicherung 150 Euro und in der Vollkasko 300 Euro Selbstbehalt.



• Bei einem Neuwagen sollte die Neupreisentschädigung mindestens 24 Monate betragen. Für Versicherungsnehmer bedeutet dies, dass bei einem Unfall innerhalb der ersten zwei Jahre die Gesellschaft den vollen Kaufpreis für das Fahrzeug erstattet.



• Vorsicht bei Wildschäden: Manche Gesellschaften leisten nur bei Kollisionen mit Wildtieren wie Reh und Fuchs. Andere Versicherer decken den Zusammenprall mit allen Tieren ab.



• Gerade bei einem Neu- oder Leasingfahrzeug müssen



Versicherungsnehmer prüfen, ob der Vertrag eine Werkstattbindung beinhaltet. In der Praxis bedeutet dies, dass die Gesellschaft einen Kooperationsvertrag mit einer Werkstatt in der Nähe des Kunden abschließt. Der Kunde ist bei einem Schaden, den das Unternehmen bezahlen soll, dazu verpflichtet, diese Firma aufzusuchen. Sein Vorteil liegt darin, dass der Beitrag sich beim Einschluss der Werkstattbindung prozentual senkt. Bringt der Versicherungsnehmer sein Auto im Schadensfall in eine andere Werkstatt, erstattet die Gesellschaft ihm nicht den vollen Rechnungsbetrag. Häufig wird dieser in Höhe des Prozentsatzes gekürzt, den der Kunde als Bonus erhalten hat.



• Die jährliche Fahrleistung muss auch bei einem neuen Tarif dem tatsächlichen Bedarf gerecht werden. Wer weniger Kilometer angibt, als er fährt, muss mit teuren Nachzahlungen rechnen.



• Autofahrer müssen darauf achten, dass ihre Versicherung auch bei grob fahrlässig herbeigeführten Schäden bezahlt. Häufig geschehen Unfälle durch Unachtsamkeit oder auch bei zu schnellem Fahren. Grundsätzlich von dieser Regelung ausgeschlossen sind Schäden, welche durch das Abhalten von Autorennen oder unter starkem Alkohol- oder Drogeneinfluss zustande kamen.