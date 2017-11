Teambuilding am Tatort mit einem echten Detektiv

Das etwas andere Krimi - Event



Ein außergewöhnliches spannendes Abenteuer könnte Dein Interesse wecken.



Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass sich Deine Gruppe und Deine Kollegen für einen halben Tag lang in einen Privatdetektiv verwandeln. Selbstverständlich unter fast realen Bedingungen. Dabei gilt es rätselhafte Ermittlungen zu führen, Spuren zu sichern, und detektivische Aufgaben zu bewältigen. Teamarbeit ist dabei ein entscheidender Faktor und unabkömmlich. Nur in der Gruppe wird es Euch möglich sein, den Fall zu lösen.



Fünf Gründe für ein Teambuilding



Du möchtest Spaß haben sowie mit Kollegen und Freunden besser kommunizieren?

Du möchtest als Chef oder Führungskraft das Betriebsklima unter den Mitarbeitern verbessern?

Dir als Personalverantwortlicher geht es darum, die Beziehung zu deinen Teamkollegen und Mitarbeitern auszubauen?

Vielleicht bist du aber auch ein neugieriger, wissensdurstiger Mensch, der sich für die Kommunikation miteinander interessiert?

Du möchtest Dich selbst in einer neuen Rolle als Privatermittler erleben?

Teambuilding & Teamentwicklung heißt das Zauberwort für Dein persönliches Krimi Event

Teamarbeit bedeutet nicht nur für große Unternehmen sondern auch für kleine Gruppen im Arbeitsleben und den privaten Bereich ein Mehr an Produktivität, an Motivation und immer ein Mehr an guter Stimmung.



Die Berliner Detektei Taute® bietet euch diese besonderen Teamveranstaltungen für Gruppen an. Dabei ist sicher, dass es für jeden einzelnen ein spannendes Erlebnis wird.



Du machst mit als Teil Deiner Arbeitsgruppe, Deines Teams oder mit Deiner Familie und Freunden. Du erlebst während dieses Teambuildings Deine Mitstreiter und die Arbeit eines realen Detektivs. Dazu gehören unter anderem Lauschabwehrmaßnahmen, Spurensicherung, und vielschichtige Untersuchungen bei denen deine Kombinationsgabe gefragt ist. Das großartige dabei ist, Du erfährst in dieser Kombination eine Menge über Dich aber auch über Dein Team:



Welche Rolle nimmt jeder einzelne in der Gruppe ein?

Wie verhält sich das Team mir gegenüber und warum?

Wie funktioniert mein Team unter neuen ungewohnten Voraussetzungen?

So lauten nur einige der interessanten Fragen, die während eines Teambuildings aus der Teamarbeit heraus entstehen und beantwortet werden können.



Mit diesem Krimi Event am Tatort als Team zu agieren, ist nicht nur sehr lehrreich und macht Riesenspaß, sondern es kann auch wie eine heilsame Kur wirken, denn:



nach bestandener Aufgabenbewältigung steigt die Stimmung in der Gruppe

jedes Teammitglied lernt vom anderen und gemeinsam wissen schließlich alle mehr

das Vertrauensverhältnis im Team verbessert sich

die Kommunikation untereinander eröffnet neue Möglichkeiten

Teamevent am Tatort - Wann und Wo?

Das Teambuilding am Tatort wird von einem richtigen Detektiv, Coach univ. und Mediator univ. begleitet und gecoacht.



Spielmaterial und Ausrüstung für dieses kriminalistische Teamevent werden von dem Detektivbüro Taute® gestellt. Der Ort des Geschehens ist in Deinem Unternehmen oder kann bei der Detektei Taute® sein wenn die Teilnehmerzahl unter sieben Personen bleibt. Die maximale Gruppenstärke sollte zwölf Teilnehmer nicht übersteigen.



Nach der Begrüßung und wenigen einleitenden Sätzen wird sofort zur Praxis übergegangen. Dabei brauchst Du keine Angst vor langen theoretischen Einführungen zu haben. Selbst ein Meisterdetektiv musst Du nicht sein um teilnehmen zu können. Eine Teilnehmerurkunde gibt es für jeden fleißigen Privatermittler am Ende des Tages.



Dieses spannende Abenteuer wird Dich auf ganze andere Gedanken bringen und eine gefühlte Ewigkeit in Erinnerung bleiben.