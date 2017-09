„Deine Webseite und wie du bei Google gefunden wirst“



Beratung, Information Erfahrungsaustausch sowie Networking auf unserem Google Workshop am 13.11.2017 in Berlin im Rahmen der Gründerwoche.

Worum geht es?



In unserem Workshop gibt es geballtes Know-How von zwei Agentur-Experten, die bereits seit über 15 Jahren zum Thema Webseite und Vermarktung erfolgreich im Netz aktiv sind: Kerstin Müller von MUELLER MACHT WEB und Thorsten Ruhle von URBANDIVISION.



Fragen wie

– „Was brauche ich für eine gute Webseite?“,

– „Was muss ich tun, um meine Webseite sowohl für Google als auch für den Leser interessant zu gestalten?“,

– „Wie sieht eigentlich meine Zielgruppe aus bzw. wonach und wie sucht diese?“

werden in diesem Workshop gezielt und effektiv behandelt und beantwortet.



An wen richtet sich dieser Workshop?



Dieser Workshop/Vortrag richtet sich vornehmlich an Selbstständige, kleine Unternehmen, Existenzgründer und Blogger die mit Ihrer Webpräsenz Ihre Marke, Blog, Produkt oder Dienstleistung eine bessere Sichtbarkeit und höhere Reichweite mit Ihrer Webseite im Netz erzeugen wollen.



Maximale Teilnehmerzahl: 10