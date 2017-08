Als Partner eines Betreibers des ersten online Transaktionsbasierten und Netzwerkgetriebenen Marktplatzes für Immobilien in Deutschland, geben wir Ihnen die Möglichkeit bei einem bislang einzigartigen Marktkonzept für Immobilien den schnellsten Weg zu gehen, um ihre Immobilie zügig und unkompliziert zum Bestpreis für Sie zu verkaufen.

Nutzen Sie die kostenlose & unverbindliche Immobilienbewertung incl. einen Maklervergleich mit den jeweiligen Preisempfehlungen und der Verkaufsdauer für ihr Objekt!



Und so funktioniert es:

1. Die Angaben zum Verkaufsobjekt werden an uns übermittelt.

2. Über eine professionelle Verkaufs- und Gutachterdatenbank bewerten wir ihre Immobilie.

3. Sie erhalten innerhalb von 48h kostenlos eine individuelle Verkaufseinschätzung



Erfahren Sie mehr über unseren Service auf ihre Anfrage über unsere Kontaktdaten!



Impressum

IT-DATAIMPULS – Olaf Lücht

www.immobilien-treffer.de

Neurüdnitzer Ring 4

16321 Rüdnitz

Mail: dataimpuls@yahoo.de

Tel.: 0174/5872545