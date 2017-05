TRANSALEX Internationale Spedition GmbH ist Ihr Logistikpartner mit Hauptsitz in Nürnberg (Deutschland). Als internationales Transportunternehmen bieten wir Ihnen die ganze Bandbreite an Speditionsdienstleistungen für Osteuropa, Russland und Baltikum an, angefangen von LKW-Transporte, Sammelgut, See- und Luftfracht, Bahntransporte bis hin zu Lagerdienstleistungen und Zolldienstleistungen. Besuchen Sie unsere Website unter www.transalex.de und informieren Sie sich.

Vergleichen Sie unsere Tarife und überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.