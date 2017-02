Gegenwärtig umfassen die Tech-Unternehmen sowohl Innovation als auch Kreativität als Schlüssel zur Nachhaltigkeit in der Geschäftswelt. FleetCor Technologien, Inc.(https://fleetcor.de/) ist nicht von diesem "Olympischen" Rennen ausgeschlossen, da es den 14. Platz in der Liste der 100 innovativsten Unternehmen 2016 laut der Zeitschrift “Forbes” einnimmt. Mit einer über zehnjährigen Erfahrung, einer Belegschaft, die mehr als fünftausend kompetente Mitarbeiter innerhalb 53 Ländern übersteigt und über 1,9 Billionen verarbeiteten Transaktionen hat FLEETCOR nicht nur eine Nische für sich selbst geschnitzt, sondern hat auch eine ausgezeichnete Bedienung der Kundenbedürfnisse geschaffen, dabei glaubwürdige Beziehungen aufgebaut, die sowohl kulturellen als auch unternehmensbezogene Begrenzungen herausgefordert haben.



Im Gegensatz zu den meisten Innovations-Rankings, die ausschließlich popularitätsbasierte Wettbewerbe gesammelt aus früheren Leistungen sind, ist die Rankingmethode von Forbes einzigartig in seiner Fähigkeit, die Unternehmen zu rangieren und basiert darauf, wie sehr sie imstande sind, dem profitablen neuen Wachstum gerecht zu werden.



Neben anderen Services bietet FLEETCOR Kraftstoffe und spezialisierte Bezahl-Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen, mehr als 800 Kraftstoffhändler, kommerzielle Flotten und die großen Namen der Ölindustrie an. Die Bandbreite der Flottenkartenlösungen, kundenspezifischen Zahlungen oder der Tankkartenprogramme von FLEETCOR verbindet Produkte und Dienstleistungen direkt oder indirekt mit bereits bestehenden Optionen, Partnerschaften oder teilnehmenden Standorten. In Zusammenarbeit mit Shell bietet FLEETCOR euroShell Tankkarten(https://fleetcor.de/wahlen-sie-die-richtige-euroshell-tankkarte-fur-ihr-unternehmen) für Unternehmen an. Die Karten versorgen die Karteninhaber mit dem Zugang zu einem Privilegsystem bei gleichzeitiger Verwendung von hochwertigem Kraftstoff und sind verfügbar an einer der größten Serviceplattformen Europas mit über 22.000 Standorten in 31 Ländern. Eine EuroShell-Tankkarte ermöglicht es, alle Fahrerkosten online in Echtzeit zu kontrollieren und die Wegekosten aufgrund der Mehrwertsteuerrückerstattung bei Treibstoffrabatten und Sonderangeboten zu senken.