Nürnberg. Die Organisatoren der Nürnberg Web Week (NUEWW) freuen sich über weitere namhafte Unterstützung. Die deutsche Tochter des Schweizer Pharmaunternehmen Novartis wird Hauptsponsor des Community-Projekts. Mit Themen wie „Digitalisierung des Gesundheitsmarktes“ oder „intelligente Behandlung“ verdeutlicht das Engagement gleichzeitig den Stellenwert der Digitalisierung in allen Branchen und Lebensbereichen.



Die NUEWW, eine der wichtigsten Netzwerkveranstaltungen der digitalen Szene in Deutschland, wird seit 2012 jährlich von freiwilligen Helfern organisiert und ist dabei auf finanzielle, inhaltliche sowie organisatorische Unterstützung angewiesen. Neben den Hauptsponsoren Datev, Noris Network und Silbury besetzt Novartis den vierten Sponsorenplatz. Für Ingo Di Bella, Initiator der NUEWW, ist das Engagement ein deutliches Zeichen: „Mit Novartis konnten wir den ersten internationalen Sponsor aus einer für uns ‚neuen‘ Branche für die Nürnberg Web Week gewinnen. Dies zeigt, dass unser Projekt immer mehr über seine ursprünglichen regionalen sowie thematischen Grenzen hinauswächst.“ Novartis ist der erste Hauptsponsor der NUEWW, der nicht aus der für die Organisatoren „klassischen“ digitalen Szene stammt. „Das Interesse von Novartis Pharma untermauert, dass die digitale Transformation alle Bereiche der Wirtschaft und der Gesellschaft betrifft“, so Di Bella.



Die Novartis Pharma GmbH tritt auf der Web Week nicht nur als Sponsor auf, sondern beleuchtet zudem das Thema „Digital Health und Digitalisierung“ aus Sicht eines pharmazeutischen Unternehmens. Als Keynote Speaker gibt Dr. Tobias Gantner vom Gesundheitsnetzwerk HealthCare Futurists einen spannenden Einblick in die digitale Zukunft des Gesundheitssystems.



Die Nürnberg Web Week findet vom 15. – 22. Mai 2017 zum fünften Mal statt. Mit Novartis als viertem Hauptsponsor und weiteren Partnern ist die Sponsorensuche der NUEWW für dieses Jahr abgeschlossen. Auch das Programm hat mit über 50 Veranstaltungen inzwischen deutlich Gestalt angenommen.



Über die Nürnberg Web Week



Die Nürnberg Web Week ist ein offenes Netzwerk der Digital- und Kreativwirtschaft in der Metropolregion Nürnberg. Die Organisation vernetzt Unternehmer, Manager, Berater, Gründer, Startups, Kreative, Blogger, Designer, Ingenieure, Erfinder, Anwender, Entwickler und Hochschulangehörige aus allen digitalen Bereichen.



Die Nürnberg Web Week ist ein Community-Projekt, welches von einer breit aufgestellten Gruppe von Menschen aus den verschiedensten regionalen Firmen und Organisationen getragen und organisiert wird. Alle teilen die Vision von Nürnberg als einer wirtschaftlich, kreativ und kulturell lebendigen, sozialen Stadt, die Vorreiter in der digitalen Wirtschaft ist.



Die Programmplanung für 2017 läuft derzeit. Die Eröffnungsveranstaltung im IT-Campus der DATEV eG wird am 15. Mai 2017 stattfinden.