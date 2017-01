Sind bestimmte Materialien beim Hausbau oder der Renovierung verbaut worden, können sie mit Schadstoffen belastet sein. Diese werden durch die Atemluft, das Trinkwasser oder durch Kontakt vom menschlichen Körper aufgenommen und können zu allergischen Reaktionen bis hin zu chronischen Krankheiten führen. Sie werden als Gebäudeschadstoffe oder Wohngifte bezeichnet.



Wer ist gefährdet?



Wer ein Gebäude kauft oder einen Mietvertrag unterschreibt, beschäftigt sich mit Größe, Ausstattung, Lage und Preis der Immobilie. Kaum ein Interessent macht sich Gedanken über die Möglichkeit, dass Gebäudeschadstoffe in Wänden, Decken oder Fußböden lauern können, die nachhaltig die Gesundheit beeinträchtigen können. Beim Umbau oder Abriss eines Gebäudes sollten sich die Firmen und deren Mitarbeiter bewusst sein, welche Gefährdung vom Gebäude ausgehen kann und welche Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen.

Eine Vielzahl von bedenklichen Materialien sind bekannt und die darin enthaltenen Schadstoffe mit ihren Auswirkungen auf die Gesundheit eingängig untersucht. Da die Beschwerden auf die unterschiedlichen Schadstoffe aber wenig spezifisch oder symptomatisch sind, ist oft ein Zusammenhang sehr schlecht nachweisbar. Das Aufspüren von Gebäudeschadstoffen kann im Einzelfall aufwendig und teuer sein, die Beseitigung oft mit hohen Sanierungskosten verbunden oder nahezu unmöglich.



Bekannte Gebäudeschadstoffe



Bis in die 80er Jahre wurden in Deutschland mangels besseren Wissens auch Baustoffe verwendet, die in späteren Jahren als bedenklich eingestuft oder auch verboten wurden.



Hierzu gehören:



- Asbest und KMF: natürliche oder künstliche Mineralfasern in Dächern, Isolierungen und Putz

- PCB (Polychlorierte Biphenyle) sind Weichmacher in Kunststoffen oder in Kondensatoren und Lacken enthalten

- Bestimmte Holzschutzmittel enthalten Pentachlorphenol und Dioxin

- Blei: alte Wasserleitungen wurden aus Blei gefertigt

- Schwermetalle wie Quecksilber kommen in Gebäuden vor, die früher Produktionsstätten z.B. für Spiegel waren

- Formaldehyd in Spanplatten



Es gibt eine lange Liste von Stoffen, die zur Beeinträchtigung der Wohnqualität in Frage kommen. Nicht alle wurden untersucht. Daher gilt die Devise: Was nicht nachgewiesenermaßen krank macht, ist erlaubt.



Vorkommen



Während selbst ein neues Gebäude nicht vor Schimmelbildung geschützt ist, die beispielsweise durch ein undichtes Dach oder eine defekte Wasserleitung auftreten kann, so ist durch das Verbot der oben genannten Schadstoffe ein Auftreten hier dennoch selten, aber nicht ausgeschlossen.

Gebäudeschadstoffe, die als solche deklariert wurden, also nachweisbar krank machen, können vor allem in älteren Gebäuden vorkommen. Beispielsweise ist Asbest seit 1970 als krebserregend eingestuft. Nicht zu unterschätzen ist auch die Belastung ehemaliger Kasernen- und Fabrikgelände, die zu Wohnungen oder Wohnhäusern umgebaut wurden. Bei Arealen und Gebäuden mit einschlägiger Vorgeschichte oder Nutzung sind oft schon Schadstoffgutachten erstellt worden, auf die zurückgegriffen werden kann. Bei Privathäusern weiß vielleicht nicht einmal der Besitzer mehr, welche Materialien im Einzelnen verbaut worden sind und ob von Ihnen eine Gefährdung ausgeht.