Sie brauchen einen Dienstleister der ihnen ein Modell oder Prototypen schnellstmöglich in 3D druckt? Dann sind Sie bei der Speedpart GmbH aus Hasloch am Main genau richtig – diese bietet unter anderem einen 3D Druckservice. Für Geschäftsführer Gerhard Müller und seine Mannschaft gehören Schnelligkeit und Flexibilität genauso zum täglichen Geschäft, wie Qualität und Kundenservice. Speedpart steht seit über 20 Jahren für die prompte Herstellung von Funktionsmustern, Prototypen und Modellen. Selbst Vor- und Kleinserien sind mit den unterschiedlichsten auf die Kundenanforderungen ausgerichteten Verfahren möglich. Mit dem neuesten Service „SPEEDPrototyping“ wird bei Speedpart durch die Möglichkeit online zu bestellen, selbst der Bestellvorgang an sich beschleunigt.

Speedpart ist ein Rapid Prototyping, -Tooling & Manufacturing -Spezialist: Alle gängigen Herstellverfahren können angeboten werden. Außerdem wurde immer schon in neueste Technik investiert und zusätzlich verfügen die Mitarbeiter über profundes Wissen und Erfahrung auf dem Gebiet des Prototypenbaus.

Angefangen bei der wohlbekannten CNC-Fertigung über den Vakuumguss aus Kunststoff, Metal-Casting (Metallgussverfahren) und den Formenbau aus Aluminium und Werkzeugstahl bietet Speedpart außerdem eine breite Palette an 3D-Druckverfahren an.

Steigender Beliebtheit erfreuen sich die 3D-Drucke da die Drucke in einem Schritt erstellt werden, d.h. es ist kein weiteres Bearbeiten notwendig, was enorme Zeit einspart. Beim ColorJet Printing (CJP) beispielsweise können vollfarbige Modelle (komplettes CMYK Farbspektrum auch Farbverläufe) in einem Herstellungsschritt gefertigt werden. Wandstärken und Details ab 0,8 mm sind herstellbar – und das zum Teil während nur eines einzigen Arbeitstages! Ein weiteres Verfahren ist der PolyJet Druck: bei diesem Druckverfahren können mit einer oder mehreren Materialkomponenten sehr feine und exakte Modelle oder Kleinserien gefertigt werden. Beim PolyJet Druck tragen die Düsen im Druckerkopf flüssigen Kunststoff schichtweise auf. Beim sogenannten Kunststoff Lasersintern (SLS) hingegen, wird Kunststoffpulver mittels Temperatur und Laser verschmolzen. Ein weiteres sehr häufig durchgeführtes Verfahren, ist die Stereolithographie (SLA) – hierbei wird aus Epoxidharz ein robustes und sehr genaues 3D-Modell erstellt. Die SLA Teile eignen sich aufgrund ihrer hohen Genauigkeit, Kantenschärfe und Oberflächengüte sehr gut für Präsentationen oder als Modell für den Vakuumguss. Des Weiteren ermöglicht FDM Fused Deposition Modeling, die Modelle mit einer Schichtstärke von nur 0,17 mm und in acht verschiedenen Farben aufzubauen. FDM gefertigte Werkstücke eignen sich hervorragend dafür, die Konstruktionen zu testen bevor diese in Serie gehen. Für Bauteile und Formen aus Werkzeugstahl, Edelstahl und Aluminium bietet Speedpart das Metall Laser Sintern (DMLS) an. Dieses Verfahren eignet sich für die zeitnahe Fertigung von Prototypen, Kleinserien oder Werkzeugen – auch hier sind keine Zwischenschritte nötig und die Zeitersparnis hoch.

Speedpart bietet außerdem 3D-Scannen, die 3D-Digitalisierung und 3D-Vermessung an. Der 3D-Scan und das 3D-Messen wird auch intern zu Zwecken der Qualitätssicherung und Fertigungskontrolle eingesetzt. Mit aktueller Scan- und Messtechnik u.a. auch mit einem mobilen Messarm, werden beste Digitalisierungsergebnisse erzielt.

Das i-Tüpfelchen bietet SPEEDPrototyping: 3D-Drucke können mit einer kostenloser Software online bestellt werden – Preis und Lieferzeit werden umgehend kalkuliert und angezeigt und einzelne Bauteile können sogar in die laufende Produktion integriert werden. Das Tool ist kostenlos, einfach und sicher zu bedienen und 24/7 verfügbar – bei erklärungsbedürftigen oder kniffeligen Anfragen beraten die Speedpart Experten natürlich nach wie vor auch auf dem klassischen Wege.

Über die Speedpart GmbH:

Bereits seit 1994 ist die Speedpart GmbH aus Hasloch am Main Spezialist auf dem Gebiet des Prototypenbaus, Rapid Prototyping, Rapid Tooling & Manufacturing. Geschäftsführer Dipl.-Ing. Gerhard Müller und seine Mitarbeiter setzen mit unterschiedlichsten Verfahren CAD-Modelle in physikalische Teile um. Nicht nur die klassischen Verfahren wie die der CNC-Fertigung werden fachkundig umgesetzt, auch eine breite Palette an modernsten 3D-Druckverfahren wird professionell umgesetzt.



