Im Classica Nova Premium Outlet findet man mehr als nur Matratzen. In der Dieckstraße Hausnummer 71-75 gibt es neben Betten und Lattenrosten ebenso Bettwäsche und -decken. Classica Nova Premium produziert die Produkte selber, dadurch erhält man Qualitätsprodukte direkt vom Hersteller, d.h. sie sind "Made in Germany". Außerdem arbeitet das Unternehmen mit Fey&Co zusammen, so dass man auch deren Produkte im Outlet finden kann.



Zu der hochwertigen Produktpalette gehören Boxspring-, Massivholz- und Designerbetten in verschiedenen Größen. Zusätzlich kann man orthopädische 7-Zonen-Kaltschaum, Komfortschaum- und HighTech-Visco-Kaltschaum-Matratzen käuflich erwerben. Verschiedene Lattenroste stehen den Kunden zur Verfügung. Die Auswahl reicht von 28-Leistenlattenrost bis HighTech-Tellerrahmen. Das Bettenwarensortiment bietet Matratzenschutz, Topper, Matratzen-Auflagen, Bettdecken, Kopfkissen, Bettwäsche, Spannbetttücher, Kissen- und Bettbezüge. Decken findet man ebenso bei diesem Unternehmen. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Typisch für einen Outlet erhält man Top-Produkte zu einem reduzierten Preis. Viele Produkte sind zudem Gs/Tüv-geprüft.



Man kann die Produkte nicht nur in der Filiale einkaufen, sondern auch im Onlineshop unter www.matratzen-premium-outlet.de die Produkte versandkostenfrei bestellen. Die Zahlungsmöglichkeiten sind umfangreich. Der Bezahlung kann bar, per EC-Karte, Visa- oder Mastercard erfolgen. Außerdem kann man mit Paypal bezahlen oder auf Rechnung kaufen. Alles was man für sein Bett benötigen könnte, findet man in guter Qualität bei Classica Nova Premium Outlet.