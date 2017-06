SPAM ist heutzutage ein großes Problem. Viele kennen das Problem, wenn man täglich zig SPAM Mails erhält. Wenn dann noch die JUNK Filter nicht richtig eingestellt sind, wird es meist sehr lästig.



Es gibt so manche Situationen im World Wide Web, wo es besser wäre, nur eine temporäre eMail Adresse zu besitzen, z.B. beim Online Shoppen, bei neuen Apps, bei Dating Portalen und so weiter.



Genau für diese Situationen gibt es mit Temporary eMail oder kurz auch tempmail genannt, eine optimale Lösung. Mit Temporary eMail kann man temporäre eMail Adressen erzeugen, die zum Beispiel nach 60 Minuten wieder deaktiviert werden. Die geschieht ganz automatisch, so dass man sich um nichts mehr kümmern muss und vor allem keine SPAM Mails mehr erhält. Das Prinzip ist sehr simpel und daher für jeden anwendbar und es ist vor allem auch kostenlos.



Der Service ist unter der Website https://www.tempmailaddress.com/ zu finden, allerdings bisher nur auf Englisch und noch nicht auf Deutsch. Dies kann man aber mit dem Google Translate Tool regeln.



Vorteilhaft ist ebenfalls die Wahrung der Anonymität, das heißt, dass Namens- oder Zahlenkombinationen frei erfunden werden, wodurch man als User bequem und dezent im Verborgenen bleibt.



Mehr dazu auf: