Was ist dran an „The Bitcoin Code“? Viele Erfahrungen mit „The Bitcoin Code“ sind ausgesprochen positiv und manche Nutzer berichten davon, über 2000 EUR täglich zu verdienen. Doch wie funktioniert das Ganze?



Erfahrungen mit „The Bitcoin Code“



In erster Linie gibt The Bitcoin Code Ratschläge, auf welche Aktien oder Rohstoffe es sich lohnt, zu setzen. Dabei weisen diese Ratschläge eine schwindelerregende Treffergenauigkeit auf. Durch die gute Vernetzung und den Informationsfluss hatte das System in vier Jahren nur einen Handel von 1478 Trades falsch vorhergesagt. Das entspricht einer ITM-Rate von 86%.



Der Erfahrungsaustausch auf thebitcoincode.de



Viele Nutzer sind vor der Nutzung von Bitcoins noch recht skeptisch. Schließlich geht es um teilweise große Mengen Geld, die undurchdringbaren Berechnungen einer Maschine anvertraut werden. Daher kann man sich auf thebitcoincode.de mit anderen Nutzern austauschen und von echten Erfolgsgeschichten erfahren. Die Nutzer haben oft mit kleinen Beträgen begonnen, aber verdienen mittlerweile in wenigen Stunden mehrere tausende Euros.



Hier geht's zur Website: