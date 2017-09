Das Gesetz schreibt die zuverlässige Sicherung der in einem Kraftfahrzeug transportierten Ladung vor. Dies gilt für den Pkw in gleichem Maße wie für Lkw. Wobei sich das Gefährdungspotenzial durch schlecht gesichertes Transportgut mit der transportierten Menge erhöht. Denn kein noch so gut durchdachter Aufbau ist in der Lage, jene Kräfte abzufangen, die mehrere Tonnen Ladung im Fall einer Notbremsung oder bei abrupten Ausweichmanövern entwickeln. Die Lösung sind durchdachte und flexible Systeme für die Ladungssicherung.



Intelligente Ladungssicherung für optimale Sicherheit und Flexibilität

Spezielle Boden-Zurrschienen optimieren die Be- und Entladung und bieten ein hohes Maß an Flexibilität bei der Beladung. Die Zurrschienen sind über die Gesamtlänge der Ladefläche bündig in den Boden integriert und eignen sich zur Ladungssicherung von Transportgut in jeder Abmessung. Ein wichtiger Zusatznutzen ist die hohe Flexibilität, die diese Speziallösung bei der Beladung bietet. Boden-Zurrschienen von Schröder Fahrzeugtechnik aus Wiesmoor eignen sich hervorragend für den nachträglichen Einbau in diverse Lkw-Aufbauten.



Für die Integration in Lkw-Aufbauten, Anhänger und Aufleger sind die bewährten Rungentaschenschienen konzipiert. Das innovative Ladungssicherungssystem ist eine in die Aufbaukonstruktion integrierte Lösung und eignet sich für die Ladungssicherung mittels Steckrungen oder Zurrgurten. Als kombinierte Sicherungslösung bieten Rungentaschenschienen Transporteuren unterschiedlich zu sichernder Güter ein hohes Maß an Flexibilität. Zusätzlich überzeugt diese Speziallösung durch ihre Wirtschaftlichkeit, da umständliches Verzurren an schwer zugänglichen Zurrpunkten der Vergangenheit angehört.



Zuverlässige Ladungssicherung mit Systemen von Schröder Wiesmoor

Der Hersteller Schröder Fahrzeugtechnik aus Wiesmoor spezialisiert sich auf zwei wichtige Schwerpunkte bei Lkw-Aufbauten. Einerseits ist dies die Anfertigung individuell auf die Anforderungen des Transporteurs abgestimmter Lkw-Aufbauten sowie Tiefladeanhänger und Tiefsattelanhänger. Der zweite Schwerpunkt ist die flexible und zuverlässige Ladungssicherung verschiedener Güter.



Seitens des Gesetzgebers liegen ausschließlich die Verpflichtung zur zuverlässigen Sicherung von Transportgut sowie die Mindestbelastbarkeiten von Fahrzeugaufbauten entsprechend der DIN EN 12642 vor. Obwohl der Einsatz von Zurrmitteln eine zuverlässig wirksame Maßnahme zur Ladungssicherung ist, erfordert diese Methode großen Zeitaufwand. Die vom Hersteller Schröder Fahrzeugtechnik Wiesmoor entwickelten Sicherungssysteme gelten als Mittel der ersten Wahl, wenn höchstmögliche Sicherheit kombiniert mit maximaler Wirtschaftlichkeit das Ziel sind.



Die Schröder Fahrzeugtechnik GmbH ist LKW Anhänger Hersteller aus Wiesmoor in Ostfriesland und ist ein innovatives Unternehmen für die Herstellung individueller Nutzfahrzeugaufbauten und Anhänger. Die Bandbreite der speziell angefertigten Fahrzeuge reicht von dem Transport von Flurfördertechnik über den Ladungsumschlag im Baubereich bis hin zur Getränkelogistik. Gerade im Bereich der Ladungssicherung und Ladungssicherheit hat sich die Schröder Fahrzeugtechnik schon sehr früh spezialisiert. Bei der Sicherung von Ladung in der Getränkelogistik hat das Unternehmen entscheidend an den heutigen Lösungen mitgewirkt. Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland überhaupt wurde die Schröder Fahrzeugtechnik GmbH schon früh mit dem Ladungssicherungs-Zertifikat im Bereich der Getränkelogistik ausgestattet