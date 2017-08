Hierzulande werden weniger Wohnungen genehmigt – aber warum?



Magdeburg, 24.08.2017. In dieser Woche machen die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg darauf aufmerksam, dass in Deutschland derzeit weniger Wohnungen genehmigt werden. „Obwohl Experten davon ausgehen, dass die große Wohnungsnot, gepaart mit den niedrigen Zinsen zum gewünschten Wohnungsbauboom führen, geht diese Gleichung nicht in allen Teilen Deutschlands auf“, erklären die MCM Investor Management AG. So ist zumindest die Prognose für das erste Halbjahr 2017. Die Immobilienexperten aus Magdeburg berufen sich dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamts. Die Anzahl der Genehmigungen für Wohnraum in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2017 von Januar bis Juni mit 169.454 um rund 7,3 Prozent zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies recht erheblich. Die Genehmigungen für Einfamilienhäuser fielen laut Statistischen Bundesamt um 9,5 Prozent, die für Zweifamilienhäuser um 2,2 Prozent. Des Weiteren erlebten Wohnheime ein Minus von 31,8 Prozent. „Dazu zählen unter anderem auch Flüchtlingsunterkünfte“, so die MCM Investor Management AG weiter. Immobilienexperten vermuten, dass vor allem rechtliche Gründe für den Abwärtstrend verantwortlich sind. „Aufgrund der neuen Energieeinsparverordnung hätten viele Häuslebauer ihre Immobilie noch 2016 genehmigen lassen. Auch, wenn der Baubeginn noch nicht fixiert war“, erklärt die MCM Investor. „Da sich die Rahmenbedingungen seitdem nicht verbessert haben, war der Rückgang leider zu erwarten“, so Andreas Ibel, Präsident des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW). Doch wie anfangs erwähnt: Der Trend trifft nicht auf alle Regionen Deutschlands zu. So wurden etwa 1,8 Prozent mehr Genehmigungen für die in großen Städten verbreiteten Mehrfamilienhäuser erteilt – dies entspricht 82.100 Wohnungen und gilt als der höchste Wert in einem ersten Halbjahr seit 20 Jahren. „Entsprechende Entwicklungen werden wohl in den Big 7 auch anhalten“, so die MCM Investor Management AG abschließend.