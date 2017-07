Warum hierzulande eine Millionen Wohnungen fehlen und der Bauboom nicht alle Teile Deutschlands erreicht hat



Magdeburg, 28.07.2017. „Man hat das Gefühl, in Deutschland werden so viele Immobilien gebaut wie schon seit der Jahrhundertwende nicht mehr. Doch dies ändert nichts an der Tatsache, dass eigentlich noch viel mehr Wohnungen benötigt werden“, so die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg. Dabei beziehen sie sich auf Berechnungen des Bundesverbands der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW). Demnach wurden seit 2009 eine Million Wohnungen zu wenig gebaut. Doch was sind die Gründe für den gestiegenen Bedarf, der anscheinend nur teilweise erfüllt werden kann? „Ein wichtiger Faktor ist, dass im genannten Zeitraum 2,5 Millionen Menschen nach Deutschland gezogen sind. Mit diesem Bevölkerungswachstum hat sich der Druck auf den Immobilienmarkt, insbesondere die Ballungsräume, enorm erhöht“, so die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG weiter. Im vergangenen Jahr wurden laut GdW 277.691 Wohnungen fertiggestellt, jedoch waren nicht alle davon Mietwohnungen. „Wichtig wäre, dass die Wohnungswirtschaft mehr Unterstützung durch die öffentliche Hand für bezahlbares Wohnen erfährt“, betonen die MCM-Experten. „Derzeit wird einfach zu wenig und oft zu hochpreisig gebaut. In Zukunft sollte es auch noch für Durchschnittverdiener machbar sein, eine Neubauwohnung zu bezahlen“, so die MCM Investor Management AG weiter. „Weitere Herausforderungen bestehen darin, dass es an Bauland mangelt, Genehmigungsverfahren ewig dauern und man kaum Planungskapazitäten seitens der Kommunen hat“. Den Berechnungen zufolge müssten jährlich 400.000 Wohnungen gebaut werden. Unterdessen plädiert die Bundesregierung bis 2020 für den Bau von rund 350.000 neuen Wohnungen jährlich. „Bund, Länder und Kommunen müssen die Grundlage für mehr verfügbares, halbwegs günstiges Bauland schaffen“, so die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg abschließend.