Die großen Metropolen bekommen allmählich Konkurrenz: Die kleineren deutschen „Großstädte“ holen auf



Magdeburg, 06.07.2017. Die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg machen diese Woche auf die enormen Preissteigerungen an den Immobilienstandorten „aus der zweiten Reihe“ aufmerksam. „Insbesondere die kleinen Großstädte boomen derzeit. Die Kaufpreise für Immobilien steigen in viele dieser Städte überdurchschnittlich“, so die MCM Investor Management AG aus Magdeburg. Diese Einschätzung bestätigt auch eine Untersuchung des Immobilienportals immowelt.de: Demnach steigen die Immobilien-Kaufpreise in den kleineren deutschen Großstädten am stärksten. Hier haben die Preise im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund acht Prozent angezogen.



„Ein gutes Beispiel ist Dresden. Die Universitätsstadt glänzt durch ihren Standortvorteil, bietet viele Arbeitsplätze und ist dank ihrer guten Infrastruktur Heimat für viele junge Familien“, so die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG. Das Positive: Dresden ist trotzdem noch erschwinglicher als die großen Metropolen hierzulande, bestes Beispiel die sogenannten „Big 7“, also Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf.



immowelt.de zog als Berechnungsgrundlage die Daten, beispielsweise Verkaufspreise von insgesamt 315 600 Eigentumswohnungen und Häusern heran. Statt 1820 Euro kostet der Quadratmeter Wohnraum nun durchschnittlich 1970 Euro. Magdeburg ist absoluter Spitzenreiter: Hier kam es nämlich laut Untersuchung zu den höchsten Preissteigerungen. Um satte 31 Prozent stiegen die Preise, von 1070 auf 1400 Euro pro Quadratmeter. „Immobilienkäufer liebäugeln immer häufiger mit kleineren Großstädten als gute Alternative zu den Top-Metropolen. Man muss sich nämlich einmal überlegen, dass der Quadratmeterpreis in der teuersten Großstadt München bei durchschnittlich 6470 Euro liegt. Derart Preise sind viele inzwischen unerreichbar“, sagt die MCM Investor Management AG abschließend.



Die Magdeburger MCM Investor Management AG (MCM) konzentriert sich vorrangig auf die Sanierung und den Neubau von Wohnimmobilien. Bisherige Investitionsstandorte sind Berlin, Leipzig, Magdeburg, Chemnitz und Halle. Neben dem An- und Verkauf von Immobilien ist MCM auch auf die langfristig orientierte Bewirtschaftung und die weitere Weiterentwicklung von Immobilien ausgerichtet. Die hierzu notwendige Haus- und WEG-Verwaltung werden neben dem Asset- und Bau-Management jeweils für Eigen - und Drittbestände angeboten.



MCM Investor Management AG

Lennéstr. 11

39112 Magdeburg

Telefon: 0391 – 5 36 45 410

Ansprechpartner: Enrico Selig

E-Mail: enrico.selig@mcm-investor.de

Web: http://www.mcm-investor.de





