Magdeburg, 08.06.2017. „Sie soll künftig wieder im alten Glanz erstrahlen - die imposante Jugendstil-Immobilie in der Jahnallee 14 im beliebten und gleichsam zentralen Leipziger Waldstraßenviertel“, sagt Peter Pfeffer, der Vorstand der Magdeburger MCM Investor Management AG. Architekt Paul Möbius plante das Mehrfamilienhaus zur Jahrhundertwende und ließ es errichten. Er gilt als wichtigster Vertreter des Jugendstils in Leipzig und schuf in der Stadt an der Pleiße mit seinen bedeutenden Kulturdenkmälern viele Villen, Mehrfamilien- und Geschäftshäuser.

Das verständlicherweise unter Denkmalschutz stehende Objekt, das von einer großzügigen und repräsentativen Architektursprache geprägt ist, wird künftig 16 hochwertige Wohneinheiten, zwei Gewerbeeinheiten und eine traumhafte Remise mit dazugehörigen Stellplätzen bieten. Die Sanierung soll noch in diesem Jahr, im September begonnen werden. Die Maßnahmen hierzu sind bereits mit der Denkmalpflege abgestimmt. Auch die Baugenehmigung liegt bereits vor. „Gegenwärtig wird die Ausführungsplanung erstellt und die Vergabegespräche haben begonnen“, so MCM-Vorstand Pfeffer. Gerne werden dabei im Denkmalschutz erfahrene regionale Handwerker eingebunden. Das bauliche Investitionsvolumen liegt bei rund sechs Millionen Euro.

Auch bei der Inneneinrichtung der Wohnungen und Gewerbeeinheiten sowie der Remise bleiben dabei kaum Wünsche offen. Parkett, Stuck und Stiltüren kommunizieren mit modernsten Elektroinstallationen, einer Fußbodenheizung, Lift und Videosprechanlage sowie hochwertigen Fliesen und sanitären Einrichtungen. „Den Gesamteindruck erfährt man, wenn man sich zudem die Raumhöhen und die großzügigen Fensterflächen vor Augen führt, die das Leben in derart herrschaftlichen Räumen so lebenswert machen“, meint der Vorstand der MCM Investor Management AG.

Auch in Zukunft stehen dabei für Leipzig alle Zeichen auf Wachstum. Die Stadt, die laut Wikipedia die am stärksten wachsende Großstadt Deutschlands ist, dürfte nach Prognosen bis 2020 um 34.000 weitere Haushalte anwachsen. Eine entsprechende Nachfrage, gerade nach hochwertigem Wohnraum wie dem in der Jahnallee 14 ist also da.