Der Berliner Wohnungsmarkt boomt – doch wie sieht ein typischer Immobilienkäufer in der Hauptstadt aus?



Magdeburg, 29.05.2017. Die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg stellen in dieser Woche den typischen Berliner Immobilienkäufer vor. Dabei bezieht sich die MCM Investor auf eine Studie der Immobilienfinanzierer Hüttig & Rompf, die zwischen April 2016 und März 2017 ermittelt wurde. Demnach ist ein typischer Eigentümer 44,1 Jahre alt, hat 0,63 Kinder und verdient 4530 Euro brutto im Monat. Außerdem ist er Angestellter, verheiratet und zahlt durchschnittlich 350.000 Euro für sein Wohneigentum. Die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG: „Zu einem Durchschnittsimmobilienkäufer gehört natürlich auch die passende Durchschnittsimmobilie: Bei dieser handelt es sich in 75 Prozent der Fälle um eine Wohnung mit 99 Quadratmetern.“ Unterdessen entscheiden sich 23 Prozent der Käufer für ein Reihen- oder Doppelhaus und nur zwei Prozent für Mehrfamilienhäuser. 53 Prozent investieren in einen Neubau, der Anteil der Eigennutzer liegt bei 75 Prozent. „Eine solche Studie ist vor allem für den Berliner Immobilienmarkt äußerst interessant und auch wichtig sowie aufschlussreich für alle zukünftigen Immobilieninteressenten, die eventuell noch zweifeln. Der Markt in der Hauptstadt boomt, genau so wie in den nahe gelegenen Städten Dresen, Leipzig und Magdeburg“, erklären die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg. Dabei sind natürlich auch die finanziellen Gegebenheiten der Immobilienbesitzer sehr interessant: Sie bringen 20 Prozent Eigenkapital mit, was beim durchschnittlichen Berliner Immobilienkäufer 128.700 Euro entspricht, während sie für Zinsen und Tilgung 1070 Euro im Monat bezahlen. Dabei liegt der Durchschnitts-Zins für das Darlehen bei 2,67 Prozent, die Tilgung bewegt sich bei jedem zweiten zwischen zwei und drei Prozent jährlich. Wie oben erwähnt, sind laut Studie 71 Prozent Angestellte, während 13,4 Prozent selbstständig sowie 8,3% verbeamtet sind. Von der Nationalität her sind 78 Prozent Deutsche, 12 Prozent aus europäischen und 10 Prozent aus anderen Ländern. „Die Studie sollte berlinspezifisch gesehen werden. In anderen Städten wie München oder in kleineren Orten würde der typische Immobilienkäufer natürliche ganz andere Eckdaten aufweisen“, so die MCM Investor Management AG aus Magdeburg abschließend.