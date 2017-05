Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, Köln vermutet Vollversagen der Mietpreisbremse



Magdeburg, 17.05.2017. Die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg diskutieren in dieser Woche die Frage, inwieweit die Mietpreisbremse seit ihrer Einführung vor zwei Jahren ihre Wirkung erzielt hat. Dabei beziehen sie sich auf eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, Köln (IW). „Da die Preise für Wohnimmobilien, insbesondere in den deutschen Großstädten, exorbitant gestiegen waren, wurde die Mietpreisbremse eingeführt. Seither hat es ordentlich Kritik von Immobilien- und Branchenexperten gehagelt“, erklärt die MCM Investor Management AG aus Magdeburg. Es scheint, dass das „Instrument“ Mietpreisbremse größtenteils wirkungslos geblieben ist. Dabei kritisiert der IW vor allem zu hohe Nebenkosten beim Immobilienkauf in Deutschland. Beispielsweise in Berlin gilt die Mietpreisbremse seit dem 01.06.2015. Seither haben elf weitere Bundesländer nachgezogen und die Mietpreisbremse eingeführt. „Dies bedeutet, dass auf angespannten Wohnungsmärkten die Miete von neu vermieteten Bestandswohnungen nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Dabei bietet der lokale Mietspiegel die Basis für die Vergleichsmiete“, erklären die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG. Nun zeigen aber IW-Auswertungen von rund 117.000 Wohnungsinseraten auf dem Internet-Portal ImmobilienScout24, dass die Mehrheit der inserierten Mietwohnungsangebote in Berlin über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Demnach lagen 61% aller Mietangebote im Durchschnitt um rund ein Viertel über den Vergleichsmieten – und das bereits vor Einführung der Mietpreisbremse. Dieser Wert hat sich nach Einführung sogar auf 62 Prozent erhöht. IW-Forscher befürchten, dass von der Mietpreisbremse eher Wohlhabende profitieren dürften. Derzeit sieht es so aus, dass je nach Wohnungsgröße bis zu 72 Prozent der angebotenen Wohnungen mindestens 10 Prozent über den ortsüblichen Vergleichsmieten liegen. Abschließend sagen die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG: „Es muss beobachtet werden, wie sich die Mietpreisbremse in den nächsten Jahren entwickelt und was es gegebenenfalls für Alternativen geben kann.“