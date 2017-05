Sanierungskredite: Wie hierzulande Immobilien saniert werden



Magdeburg, 09.05.2017. Die MCM Investor Management AG aus Magdeburg macht darauf aufmerksam, wie Deutsche sich ihren Wunsch vom schöneren Eigenheim über einen Sanierungskredit erfüllen können. „Jede Immobilie erreicht irgendwann einen Punkt, an dem die Erwartungen der Bewohner eventuell nicht mehr vollständig erfüllt werden. Beispielsweise schränken undichte, vielleicht sogar schimmelnde Fenster und verschlissene Badezimmer die Wohnqualität auf lange Sicht ein“, so die Immobilienexperten der Magdeburger MCM Investor Management AG und beziehen sich auf aktuelle Studien, die zeigen, wie Menschen hierzulande bei der Sanierung vorgehen. „Im Vergleich zur traditionellen Baufinanzierung können Verbraucher bei Sanierungskrediten von staatlicher Förderung und Zuschüssen profitieren, so dass die Modernisierung oft günstiger ist, als erwartet“, so die MCM Investor Management AG weiter. Eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov zeigt, dass sich Verbraucher, die ihr Badezimmer sanieren wollen, oft im Internet oder bei einem Fachhandwerker dazu informieren. Für die tatsächliche Umsetzung beauftragt der Großteil der Befragten einen Fachhandwerker, mehr als 50 Prozent der Befragten sind laut Studie die Qualität der Modernisierung und Energiesparen wichtig. „Handelt es sich um einen energetisch nachhaltigen oder barrierefreien Aus- und Umbau der Immobilie, können Verbraucher ihren Sanierungskredit der Bank mit einem geförderten Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau ergänzen“, erklärt die MCM Investor Management AG aus Magdeburg ergänzend.



Unterdessen zeigt die aktuelle Wohntraumstudie von Interhyp den enormen Bedarf von Sanierungskrediten. Demnach stand die Sanierung einer bereits bestehenden Immobilie an zweiter Stelle der Wunschliste der Deutschen (70 Prozent). Diese Zahlen bestätigt auch eine aktuelle Studie von Ipsos, laut der sogar 80 Prozent der Befragten mithilfe einer Sanierung oder Modernisierung ihre Wohnqualität verbessern wollen. Abschließend rät die MCM Investor Management AG aus Magdeburg jedoch, die Prioritäten richtig zu setzen: „Es ist ganz logisch, dass oft die Ästhetik der Immobilie an erster Stelle steht. Nichtsdestotrotz ist beispielsweise die Verbesserung der Bausubstanz oder des Dachs langfristig wichtiger. Hierzu kann aber eine Schadensanalyse im Vorfeld Klarheit schaffen.“