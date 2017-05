Dass die Bundesrepublik ein Schlüsselmarkt für Investoren ist, ist nichts Neues. Doch wie beliebt ist der deutsche Immobilienmarkt wirklich?



Magdeburg, 02.05.2017. In dieser Woche beschäftigen sich die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg mit der Frage, wie interessant der deutsche Immobilienmarkt für ausländische Investoren ist. Laut Cushman & Wakefield wird das globale Investitionsvolumen in Immobilien in diesem Jahr 1,4 Billionen US-Dollar erreichen. Demnach macht die Region EMEA (Europe, Middle East, Africa) 22 Prozent aus. Schon im vergangenen Jahr war der deutsche Immobilienmarkt eines der drei Top-Investitionsziele für ausländisches Kapital – 27 Milliarden US-Dollar wurden hier investiert. „Besonders beliebt ist der Berliner Immobilienmarkt“, weiß die MCM Investor Management AG. Zum Vergleich: Die USA belegten im Jahre 2016 den ersten Platz mit 63 Milliarden US-Dollar und Großbritannien den zweiten Platz mit 31 Milliarden US-Dollar. Berlin-Brandenburg war laut Cushman & Wakefield mit einem Volumen von 10,3 Milliarden US-Dollar größter Immobilieninvestmentmarkt hierzulande. In München wurden 7,3 Milliarden US-Dollar investiert. „Mehrere Studien belegen, dass Deutschland seit Jahren der führende Immobilienmarkt Europas ist“, so die MCM Investor Management AG weiter. „Neben Berlin werden auch die umliegenden B-Städte wie Magdeburg, Leipzig und Dresden immer weiter in den Fokus internationaler Investoren rücken“, vermuten die Immobilienexperten aus Magdeburg.



Positive Faktoren, die mit dem deutschen Immobilienmarkt einhergehen, seien das stetige Wirtschaftswachstum, eine moderate Inflation sowie niedrige Zinsen. „Auch bei den asiatischen Investoren wird der deutsche Immobilienmarkt immer beliebter“, so MCM Investor. Neben Deutschland wird voraussichtlich London trotz Brexit beliebt bleiben. Länder wie Spanien und Frankreich dürften laut Einschätzung der MCM Investor Management AG aus Magdeburg kräftig nachziehen – vor allem Paris und Barcelona. Abschließend sagen die MCM-Experten: „Zu den neuen beliebten Assetklassen gehören Immobilien mit einem wohnungswirtschaftlichem Schwerpunkt wie Senioren-, Flüchtlings- oder Studentenwohnheime“.