Große Nachfrage in Magdeburg ermöglichte lukrative Bestandsverkäufe



Magdeburg, 25.04.2017. Die MCM Investor Management AG, die über ihre Beteiligungsgesellschaften ein weitreichendes Immobilienportfolio aktiv managt, konnte im vergangenen Jahr mehrere Objekte an professionelle Investoren veräußern. Es handelt sich dabei um ein Mehrfamilienhaus in Dresden sowie fünf Mehrfamilienhäuser in Magdeburg. Den Gesamtverkaufspreis gibt das Unternehmen mit rund 9,4 Millionen Euro an. Damit konnte das Magdeburger Unternehmen seinen Bestandsimmobilienhandel zum Vorjahr weiter ausbauen.



Der Ankauf von Bestandobjekten ist im heutigen Markt eine echte Herausforderung. Viele Angebote sind preislich als überzogen einzuordnen. Die Schwierigkeit im heutigen Markt ist es, die richtige Immobilie mit Entwicklungspotential zu finden. Oft sind ein hoher Reparaturstau und ein niedriges Mietpreisniveau vorhanden. Die ersten Schritte nach einem Ankauf sind dann erst einmal den notwendigen Erhaltungsaufwand umzusetzen und die Verwaltung optimiert technisch als auch kaufmännische Themen im Objekt. Im zweiten Schritt kann man dann über ein Zeitfenster von 2-4 Jahren die Immobilie entwickeln und im gesetzlich zulässigem Rahmen die Erträge in den Liegenschaften erhöhen.



„Von Vorteil ist dabei, dass unsere Firmengruppe sämtliche Leistungen aus einer Hand anbietet, wir also ein umfangreiches Immobilienmanagement ermöglichen, das auch von Drittem genutzt wird“, erklärt Peter Pfeffer, Vorstand bei der MCM Investor Management AG. Dies biete auch eine langfristige Vermietungssicherheit sowie den Werterhalt und die mittelfristige Wertsteigerung der Immobilien.



In die Karten gespielt hat den Immobilienexperten aus Magdeburg aber auch die steigende Attraktivität und damit ausgelöste Nachfrage nach Kapitalanlage-Immobilien am Unternehmensstandort. „Wir haben ein steigendes Interesse an vermieteten Mehrfamilienhäusern in Magdeburg zu verzeichnen“, kommentiert dies Peter Pfeffer. Nachdem in Städten wie Leipzig und Dresden die Kaufpreise schon seit einigen Jahren massiv angezogen wurden, nutzen Investoren die im Vergleich zu diesen Metropolen derzeit noch angemessenen Preise in Magdeburg.



„Im Bereich noch zu sanierender Objekte, zum Beispiel Denkmäler, ist die Nachfrage ungebrochen groß. Somit sind die Objekte nach den Projektentwicklungen bereits innerhalb kurzer Zeit schon wieder an neue Investoren vergeben.“, so der Vorstand der MCM Investor Management AG.



Im Bestandsbereich kaufte das Unternehmen auch in 2016 weiter zu. Hier wurden gleichzeitig drei Objekte in den Bestand genommen, um ggf. Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen und um die Vermietungssituation zu optimieren. Es handelt sich jeweils um ein Mehrfamilienhaus in Chemnitz, in Halle und erneut in Leipzig. Gerade Chemnitz und Halle sagt man, ähnlich wie Magdeburg, derzeit nach, preislich aufzuholen. An diesem Wertsteigerungspotential will man mit den neu erworbenen Objekten partizipieren.