Zahl der Baugenehmigungen im vergangenen Jahr um 21,6 Prozent gestiegen



Magdeburg, 05.04.2017. Die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg machen darauf aufmerksam, dass in 2016 der Bau von insgesamt 375.400 Wohnungen genehmigt wurde. Dies entspricht 21,6 Prozent oder rund 66.700 Baugenehmigungen fr Wohnungen mehr als im Vorjahr 2015, wie das Statistische Bundesamt besttigt. Diese Zahlen zeigen, dass sich seit dem Jahre 2009 anhaltende positive Entwicklung weiter fortsetzt. Eine hhere Zahl an genehmigten Wohnungen hatte es zuletzt in den neunziger Jahren gegeben, so die MCM Investor. So wurden 1999 laut Statistischem Bundesamt 440.800 genehmigt. Bei den im Jahr 2016 genehmigten Immobilien handelt es sich um 316.600 Neubauwohnungen in Wohngebuden 19,8 Prozent mehr als Vorjahr. Immer beliebter werden vor allem Mehr- und Zweifamilienhuser, so die MCM Investor weiter.



Unterdessen stieg die Zahl der Baugenehmigungen am strksten im Bereich Wohnheimen. Das liegt daran, dass zu dieser Kategorie auch Flchtlingsunterknfte zhlen, so die Immobilienexperten aus Magdeburg. Die Zahl der Um- und Ausbaumanahmen stieg mit 52.300 Wohnungen auf einen Hchstwert seit 1998. Diese Entwicklung ist durchaus positiv, zumal die Geschwindigkeit des Neubaus hierzulande oft kritisiert wird. Natrlich gibt es immer Verbesserungsbedarf, aber hinsichtlich der ununterbrochenen Beliebtheit der Bundesrepublik, ist es wichtig, den Neubau kontinuierlich zu frdern und anzutreiben, betont die MCM Investor Management AG aus Magdeburg. Der umgebaute Raum der genehmigten neuen Nichtwohngebude erhhte sich im vergangenen Jahr um 27,7 Millionen Kubikmeter auf 216,6 Millionen Kubikmeter dies entspricht 14,7 Prozent. Das Statistische Bundesamt sagt zudem, dass es einen Anstieg der Genehmigungen bei ffentlichen und nichtffentlichen Bauherren besteht.