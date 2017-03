Der Kaufboom in den deutschen Großstädten kannte lange Zeit kein Ende. Nun scheint sich dies, zumindest für einige Metropolen zu ändern. Die MCM Investor Management AG klärt auf.



Magdeburg, 07.03.2017. In dieser Woche machen die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg auf die aktuelle Lage am deutschen Immobilienmarkt aufmerksam: „Während die Preise jahrelang stiegen, vor allem in den Universitäts- und Großstädten, neigt sich dieser Trend langsam dem Ende“, so die Fachleute der MCM Investor Management AG. „Nach wie vor herrscht in diesen Städten Wohnungsknappheit, weshalb die Preise in den vergangenen Jahren enorm gestiegen sind. Dies galt sowohl für die Miet-, als auch für die Kaufpreise. Zeitgleich ziehen Menschen aus kleineren Orten weg, wo nun eine Menge Immobilien leer stehen“. Der derzeitige Leerstand bei Immobilien in Deutschland liegt bei 3 Prozent. So geht aus einem Frühjahrsgutachten Immobilienwirtschaft 2017 des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) hervor, dass in manchen Orten das Verhältnis von Kauf- und Mietpreisen nicht mehr übereinstimmt. Demnach seien die Wohnungsmieten im Durchschnitt mit 2,6 Prozent im vergangenen Jahr weniger stark gestiegen als 2015. 7,20 Euro pro Quadratmeter – bei diesem Wert liegt der derzeitige mittlere Mietpreis laut ZIA. „Dies zeigt auch, dass sich beispielsweise die immer wieder genannte hohe Zahl an Flüchtlingen auf den Mietmarkt kaum auswirkt“, erklärt die MCM Investor Management AG aus Magdeburg.



Unterdessen stiegen allerdings die Kaufpreise für Eigentumswohnungen mit 8,4 Prozent dagegen stärker als noch in 2015. Das Frühjahrsgutachten zeigt also, dass die Kaufpreise stärker stiegen, als vergleichsweise die Mieten. Dies betrifft vor allem die sogenannten „Big7“: Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Berlin, München, Köln und Stuttgart. Warum also sollte der Kaufboom abnehmen? „Die geforderten Kaufpreise in den deutschen Metropolen stehen derzeit nicht in Relation zu den jeweiligen Mietpreisen. Doch da sich die hohen Kaufpreise auf Dauer nur mit entsprechenden Mieteinnahmen rechtfertigen lassen, könnte das ein Problem werden. Daher ist nicht unbedingt mit steigenden Neuvertragsmieten zu rechnen“, erklärt die MCM Investor Management AG abschließend.