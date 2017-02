Haben Sie sich schon mal gefragt, was nach dem Tod eines Mieters passiert? Die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg kennen die Fakten.



Magdeburg, 27.02.2017. „Mieter garantieren bei Vertragsabschluss die kontinuierliche Zahlung der Miete. Viele Menschen wohnen nicht alleine, sondern gemeinsam mit ihrem Ehe- oder Lebenspartner, ihren Kindern, Verwandten oder Bekannten“, so die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg. „Verstirbt ein Mieter allerdings, heißt das leider nicht, dass den Verbliebenen Stress erspart bleibt, denn das Mietverhältnis endet nicht automatisch“, so die MCM Investor Management AG weiter. Oft kommt ein Todesfall leider unerwartet und für die Mitmenschen bedeutet das nicht, dass sie die Mietwohnung sofort räumen müssen – allerdings bleiben sie auch auf den fortlaufenden Kosten sitzen. „So verhält es sich allerdings auf beiden Seiten, sowohl auf Mieter- als auch auf Vermieterseite. Laut Bürgerlichem Gesetzbuch gilt die Übertragungspflicht für alle Verwandten, je nachdem, wer der verstorbenen Person am nächsten steht“, erklärt die MCM Investor Management AG. „In den meisten Fällen ist es aber auch kein Problem, dass die Verbliebenen, sofern sie das wünschen, den Mietvertrag übernehmen. Allerdings müssen dann beispielsweise Faktoren wie Einkommen und Mietschuldenfreiheit auch passen“. Gleiches gilt für Wohngemeinschaften, falls alle Mitglieder einen gemeinsamen Mietvertrag unterschrieben haben. Stirbt ein eingetragener Hauptmieter, müssen sich die verbliebenen Mitbewohner auf einen neuen Hauptmieter einigen.



„Im Falle einer Erbschaft verhält es sich so, dass Erben natürlich in der Wohnung bleiben können. Dies muss klar aus dem Testament hervorgehen, dann bedarf dies keiner weiteren Diskussion mit dem Vermieter“, erklärt die MCM Investor Management AG. „Der jeweilige Mietvertrag wird mit sämtlichen Rechten und Pflichten übernommen. Auch für mögliche Mietrückstände müssen die Hinterbliebenen aufkommen“, so die MCM Investor Management AG aus Magdeburg.