Moderne Zimmer und Ferienwohnungen zum Wohlfühlen!

Freuen Sie sich auf ein Haus, das seinen Charme aus der Verbindung von Tradition und Moderne schöpft: Das 1886 erbaute Anwesen wurde erst im Frühjahr 2013 behutsam und geschmackvoll restauriert und modernisiert. Jedes unserer komfortablen Zimmer strahlt in hellen, freundlichen Farben. Die sechs Zweibettzimmer und das Vierbettzimmer können dank voll ausgestatteter Küchen auch als Ferienwohnung genutzt werden.

Optimale Lage für Erholungsurlaube und Arbeitsaufenthalte!

Im Schweizerhaus Damme werden Sie sich wie in einer Oase der Ruhe fühlen und können so richtig gemütlich entspannen. Aufgrund der tollen Lage sind unsere Zimmer und Ferienwohnungen der perfekte Ausgangspunkt für Wander- und Erholungsurlaube zu zweit oder mit der ganzen Familie. Aber auch für Handwerker und Monteure, die in der Region Damme zu tun haben, ist unser Haus mit seiner guten Verkehrsanbindung die perfekte Wahl.

www.schweizerhaus-zimmervermietung.de

Tel. Monika Klöß 069 47 88 16 71

Handy 0160 466 5303

salesfrankfurt@aol.com