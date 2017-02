Warum der Wohnungsmangel so gravierend ist – Thomas Filor kennt die Zahlen



Magdeburg, 14.02.2017. Immobilienexperte Thomas Filor aus Magdeburg macht diese Woche auf das Problem Wohnraummangel in Deutschland aufmerksam. „Obwohl die Zahl der Baugenehmigungen und der fertiggestellten Wohnungen steigt, stehen wir nach wie vor einem gravierenden Wohnraummangel gegenüber, vor allem in den Großstädten“, so Thomas Filor. Laut Filor gibt es aber eine, der „Big 7“ Städte, die in Sachen Neubau mit gutem Beispiel vorangeht: Frankfurt am Main. In ganz Deutschland fehlen derzeit 1,2 Million Wohnungen . Ein großer Teil davon auch in Frankfurt. Und Frankfurt handelt. „In Frankfurt wird der vorhandene Wohnraum zunehmend verdichtet, es entstehen beispielsweise neue Hochhäuser. Geringer Flächenaufwand, bei enormer Höhe – das ist der Trend, den Frankfurt in Sachen Immobilien verfolgt“, erklärt Immobilienexperte Thomas Filor aus Magdeburg. Nichtsdestotrotz darf man eine traurige Tatsache nicht außer Acht lassen: „Frankfurt baut zwar vergleichsweise viel Neues, allerdings weniger als die Hälfte desse, was noch benötigt wird“, so der Immobilienexperte Filor aus Magdeburg. In anderen deutschen Großstädten wird sogar vergleichsweise noch weniger gebaut. Dies bestätigt auch eine aktuelle Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (IW): Demnach fehlen hierzulande jährlich 385.000 neue Wohnungen bis zum Jahr 2020. „Gesucht werden vor allem 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen, von denen leider wenige gebaut werden. Besonders beliebt hinsichtlich Neubau sind 1-Zimmer-Wohnungen. 3-Zimmer-Wohnungen werden auch eher gebaut, als 4-Zimmer-Wohnungen“, weiß Thomas Filor.



Nichtsdestotrotz hält Filor die Tatsache, dass die Zahl der fertiggestellten Neubauten und Baugenehmigungen steigt, für durchaus positiv: „Für die Zukunft bleibt es sehr wichtig, Lösungsansätze zu finden, wie man das Neubauvolumen und die steigende Bautätigkeit weiter erhöhen kann“, so der Immobilienexperte. Von Januar bis November 2016 wurden deutschlandweit 340.000 Baugenehmigungen erteilt und somit deutlich mehr als im Vorjahr. „Was man natürlich auch nicht unterschätzen darf ist, wie lange es tatsächlich in der Praxis von der Baugenehmigung bis zur fertigen Wohnung dauert“, betont Thomas Filor. Dabei ziehen immer mehr junge Auszubildende und Studenten in die Städte, während es die jungen Familien und älteren Menschen aus finanziellen Gründen aus den Städten verschlägt. „Das ist eine traurige Entwicklung, die so nicht bestehen bleiben darf“, sagt Thomas Filor abschließend.



Der Immobilienexperte Thomas Filor ist seit rund 20 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig. Schwerpunkt sind denkmalgerechte Sanierungen von Wohnimmobilien. Besonderer Wert wird dabei auf die Erhaltung kulturhistorisch bedeutsamer Immobilien gelegt. Dabei werden bevorzugt Objekte in Magdeburg und Leipzig erworben, die kernsaniert werden müssen.



