Die Umland-Preise in München steigen stetig



Magdeburg, 06.02.2017. Die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg machen darauf aufmerksam, dass der Münchner Immobilienboom schon längst auch das Umland erreicht hat. „Die Preise steigen mittlerweile auch im Speckgürtel rund um München wie beispielweise in Starnberg“, so die MCM Investor Management AG. In Starnberg kostet ein freistehendes Einfamilienhaus durchschnittlich 1,55 Millionen Euro und damit sogar 15 Prozent mehr als in der bayerischen Hauptstadt. „Die Beliebtheit des Münchner Speckgürtels wird tendenziell sogar weiter zunehmen“, vermuten die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG und beziehen sich auf Zahlen des des IVD-Marktforschungs-Instituts. „Immer weniger Menschen können sich eine Immobilie in der Münchner Innenstadt leisten. Daher verschlägt es viele ins Umland“, so die MCM Investor. „Hinzu kommt der allgemeine Wohnraummangel“. Doch auch im Umland explodieren die Preise: So sind die Preise für Häuser beispielsweise in Fürstenfeldbruck zwischen Frühjahr und Herbst 2016 etwa um 5,7 Prozent, um 5,3 Prozent in Freising und in Dachau sogar um explodierende 14,8 Prozent gestiegen.



Unterdessen kostete ein Einfamilienhaus im Umland durchschnittlich 872 000 Euro. Die preiswerteste Umland-Alternative zu München ist Ebersberg mit 598 000 Euro für ein Einfamilienhaus. Starnberg bleibt Spitzenreiter mit aufgerufenen Preisen von einer Million, gefolgt von Freising. „Die Dimension der exorbitanten Preise wird einem erst bewusst, wenn man sich den Fünf-Jahres-Vergleich genauer ansieht“, so die MCM Investor Management AG weiter: In den vergangenen Jahren stiegen die Preise für Einfamilienhäuser in Starnberg nämlich um sage und schreibe 67 Prozent nach oben, in Freising waren es 54 Prozent, in Dachau 51 Prozent – München liegt bei 59 Prozent. Etwas erschwinglicher sind hingegen Doppelhaushälften: Diese sind in München für 955 000 Euro erhältlich, während sie im Umland durchschnittlich 673 000 Euro kosten. „Natürlich betrifft die Preisexplosion auch Eigentumswohnungen“, sagen die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG abschließend. Eine Eigentumswohnung in Starnberg kostet durchschnittlich 4650 Euro pro Quadratmeter, in den anderen Regionen sind sie bis zu 1000 Euro pro Quadratmeter günstiger.