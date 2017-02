Eine Studie belegt: Menschen haben etwas mehr Wohneigentum



Magdeburg, 01.02.2017. Die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg machen darauf aufmerksam, dass mittlerweile mehr Menschen hierzulande über Wohneigentum verfügen. „Der Traum vom Eigenheim, sei es eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus, nimmt stetig zu, vor allem, weil die Vorteile einer eigenen Immobilie offensichtlich sind: Eine fast krisensichere Geldanlage gepaart mit einem Dach über dem Kopf“, betonen die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg. Dabei beziehen sie sich auf eine Studie des „Verbändebündnisses Wohnperspektive Eigentum“ laut der die Eigentumsquote zwischen 2011 und 2015 bundesweit gestiegen sei. „Natürlich gibt es bundesweit erhebliche Unterschiede zwischen den jeweiligen Bundesländern und auch bezüglich der Eigen- oder Fremdnutzung“, erklärt die MCM Investor Management AG. Laut Studie liegt der Anteil der Immobilienbesitzer, die in den Luxus des Wohneigentums kommen, bei rund 45 Prozent – Tendenz: In angespannten Wohnungsmärkten ist die Zahl deutlich geringer.



„Dazu gehören beispielsweise Bayern, Baden-Württemberg und Hessen“, so die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg weiter. „Hier nimmt die Eigentumsquote leider eher ab als zu. Die Menschen haben ja teilweise schon große Probleme, sich vielerorts überhaupt eine Mietwohnung zu leisten“, bedauert MCM Investor Management. Die derzeitige Generation der Häuslebauer ist tendenziell zwischen 30 und 40. Jüngere Menschen brauchen mehr Zeit, ehe sie überhaupt eine Immobilie in Betracht ziehen können: „Das liegt vor allem an der stetig steigenden Zahl der Studierenden, die natürlich einen längeren Ausbildungsweg vor sich haben“, so die MCM Investor Management AG aus Magdeburg.



Unterdessen fordert das Verbändebündnisses Wohnperspektive Eigentum bessere Kreditkonditionen für junge Familien sowie eine bundesweite Absenkung der Grunderwerbsteuer auf einheitlich 3,5 Prozent. „Langfristig müssen auch die Speckgürtel rund um die Ballungsstädte besser angeschlossen werden“, sagen die Verantwortlichen der MCM Investor Management AG abschließend.



Die Magdeburger MCM Investor Management AG (MCM) konzentriert sich vorrangig auf die Sanierung und den Neubau von Wohnimmobilien. Bisherige Investitionsstandorte sind Berlin, Leipzig, Magdeburg, Chemnitz und Halle. Neben dem An- und Verkauf von Immobilien ist MCM auch auf die langfristig orientierte Bewirtschaftung und die weitere Weiterentwicklung von Immobilien ausgerichtet. Die hierzu notwendige Haus- und WEG-Verwaltung werden neben dem Asset- und Bau-Management jeweils für Eigen - und Drittbestände angeboten.



MCM Investor Management AG

Lennéstr. 11

39112 Magdeburg

Telefon: 0391 – 5 36 45 410

Web: http://www.mcm-investor.de



E-Mail: info@mcm-investor.de



Ansprechpartner: Enrico Selig

E-Mail: enrico.selig@mcm-investor.de