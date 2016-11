So viele Baugenehmigungen wie zuletzt 1999



Magdeburg, 23.11.2016. „In den ersten neun Monaten des Jahres 2016 wurden so viele Wohnungen genehmigt wie seit 17 Jahren nicht mehr“, wissen die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg und beziehen sich dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamts. „Dabei handelt es sich vor allem um Wohnheime und Mehrfamilienhäuser“. Die Entwicklung zeigt deutlich, dass sich der Bauboom hierzulande fortsetzt. Insgesamt waren es 276.300 Genehmigungen und somit 24 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt am vergangenen Freitag mit. „Ein Grund für diese Entwicklung ist definitiv die hohe Nachfrage nach Flüchtlingsunterkünften“, so die MCM Investor Management AG weiter. Des Weiteren wird der Bauboom durch die niedrigen Zinsen sowie die stark wachsenden Boomstädte wie Berlin, Hamburg und München angekurbelt. Allein bei den Genehmigungen von Wohnheimen fand ein Zuwachs von fast 130 Prozent statt. Am stärksten stiegen 2016 die Baugenehmigungen für Wohnungen in Wohnheimen mit zusammen gerechnet plus 174 Prozent. Bei Mehrfamilienhäusern gab es ebenfalls kräftige Zuwächse (30,7 Prozent) sowie wie Zweifamilienhäusern (18,3 Prozent) und Einfamilienhäusern (12 Prozent).



„Hinzu kommt außerdem das Verhalten der Investoren. Diese investieren nämlich mangels alternativen Anlageformen verstärkt in Wohnungen und Häuser“, so die MCM-Experten aus Magdeburg. Nichtsdestotrotz bringt der Bauboom auch Nachteile mit sich: „Leider resultiert beispielsweise der stagnierende soziale Wohnungsbau aus den hohen gesetzlichen Anforderungen und den enormen Grundstückspreisen, die derzeit aufgerufen werden. Aus diesem Grund fordern der Mieterbund und der GdW-Bundesverband der Wohnungsunternehmen mehr öffentliche Gelder für den Bau von Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen“, so die MCM Investor Management AG aus Magdeburg abschließend.