Der Berliner Immobilienmarkt wird immer teurer – doch es gibt noch bezahlbare Immobilien



Magdeburg, 20.11.2017. In dieser Woche nehmen die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG den Berliner Immobilienmarkt genauer unter die Lupe. „Viele Bürger gehen davon aus, dass es in Berlin gar keine günstigen Immobilien mehr zu kaufen gibt, dem ist aber noch nicht so“, so die Experten von MCM Investor. In Bezirken des Stadtzentrums wie Mitte, aber auch in Charlottenburg, in der City West, sind die Preise derzeit am höchsten. „Wer sich in der Hauptstadt nach einer günstigeren Immobilie umschaut, muss sich eher auf die Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Spandau oder Neukölln konzentrieren. Da selbst Neukölln immer teurer wird, wohin viele Studenten ziehen“, so die Fachleute MCM Investor Management AG weiter. Die genauen Zahlen gehen aus einem Vergleich des Immobilienverbands Deutschland (IVD) hervor: Demnach kosten Immobilien in einfachen bis mittleren Wohnlagen in Berlin durchschnittlich rund 2000 Euro je Quadratmeter. Grundsätzlich steigen die Berliner Immobilienpreise dabei überall - je nach Bezirk gab es innerhalb eines Jahres ein Plus von 7 bis 12 Prozent. Wie die MCM Investor Management AG eingangs erwähnt hatte, sind die Wohnungen in Mitte (4100 Euro/Quadratmeter) und Charlottenburg-Wilmersdorf (3900 Euro/Quadratmeter) dabei im Schnitt am teuersten. Weitere sehr beliebte Bezirke sind Tempelhof-Schöneberg, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg, wo der Quadratmeter durchschnittlich mit 3200 Euro bis 3500 veranschlagt wird. „Die Herausforderung, der sich der Berliner Immobilienmarkt stellen muss ist die, dass die Einwohnerzahl stetig wächst, das Angebot hingegen knapp bleibt und der Neubau nicht schnell genug nachziehen kann“, erklärt die MCM Investor Management AG aus Magdeburg die Lage. Zwangsläufig steigen auch die Mieten in Berlin: Bei Neuverträgen beläuft sich der Quadratmeterpreis im Schnitt auf 8,75 Euro kalt – sechs Prozent mehr als im Vorjahr. „Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen, da Berlin – gerade auch vor dem Hintergrund vieler internationaler Investoren – immer attraktiver wird und die steigenden Kaufpreise somit auch steigende Mieten nach sich ziehen“, sagen die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg abschließend.