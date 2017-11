Deutschland ist das Land mit dem geringsten Wohnungseigentum, dicht gefolgt von Österreich



Magdeburg, 15.11.2017. In dieser Woche machen die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg auf einen EU-Vergleich hinsichtlich der Wohnsituationen bzw. der Verteilung von Wohnungseigentum aufmerksam. Sie beziehen sich dabei auf das Statistische Jahrbuch, welches Daten zur Lebenssituation in Deutschland und anderen europäischen Ländern auswertet. Demnach wohnt in Deutschland jeder sechste Bürger in einem Haushalt, der mehr als 40 Prozent seines Einkommens fürs Wohnen ausgeben muss und somit als überlastet gilt. „Im EU-Vergleich bildet Deutschland im Bereich Wohnungseigentum das Schlusslicht. Nur die Hälfte, also 51,7 Prozent, verfügen laut aktueller Zahlen über eine Immobilie“, so die MCM Investor Management AG aus Magdeburg. Folglich leben in keinem anderen EU-Land so viele Menschen zur Miete, wie in Deutschland. „Der EU-Durchschnitt liegt derzeit bei 69,3 Prozent“. Österreich liegt knapp vor Deutschland mit 55 Prozent. „Die Statistik zeigt deutlich, dass Wohnungseigentum in den hochpreisigen, europäischen Ländern eher eine Seltenheit darstellt“, erklärt die MCM Investor Management AG. Unter den 28 EU-Staaten ist Rumänien mit 96 Prozent Spitzenreiter beim Wohnungseigentum mit 96 Prozent. Hinter Rumänien folgen laut Statistik Litauen (90,3 Prozent), Kroatien (90,1 Prozent), Slowakei (89,5 Prozent) und Ungarn (86,3 Prozent), Polen (83,4 Prozent), Bulgarien (82,3 Prozent), Estland und Malta (je 81,4 Prozent), Lettland (80,9 Prozent), Tschechien (78,2 Prozent), Spanien (77,8 Prozent), Portugal (75,2 Prozent), Slowenien (75,1 Prozent), Griechenland (73,9 Prozent), Zypern (72,5 Prozent), Finnland (71,6 Prozent) und Belgien (71,3 Prozent). Diese Länder liegen über dem EU-Durchschnitt.



Hingegen liegen neben Deutschland und Österreich unter dem EU-Durchschnitt auch die Niederlande (69,0 Prozent), Schweden (65,2 Prozent), Frankreich (64,9 Prozent), Großbritannien (63,4 Prozent) und Dänemark (62,0 Prozent). Die Statistik bietet keine Daten aus Irland, Italien und Luxemburg. „Die Studie sagt natürlich nichts über den Wunsch nach einer Immobilie aus. In den Ländern, die unter dem EU-Durchschnitt liegen, ist Wohnungseigentum einfach schwerer erschwinglich “, erklären die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg abschließend.