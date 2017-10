Bei einer immer älter werdenden Bevölkerung ist das Thema altersgerechtes Wohnen wichtiger denn je – die passenden Immobilien müssen also her



Magdeburg, 18.10.2017. Die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg beschäftigen sich diese Woche mit dem Thema altersgerechtes Wohnen und dessen Finanzierung. „Es gibt verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten und Förderprogramme von Bund und Ländern“, so die MCM Investor. „Eine Sache, die zwar schade, aber wichtig zu wissen ist für ältere Menschen: Es werden keine Darlehen an über 85-jährige vergeben. Ansonsten passiert die Ablehnung von Darlehensanträgen im Immobilienbereich eher selten. Die Beantragung von Fördermitteln ist durchaus sinnvoll. Dabei sollten sich Interessenten über die individuellen Förderprogramme informieren“, so die Experten der MCM Investor Management AG weiter. „Viele dieser Programme fokussieren vor allem die Sanierung vorhandener Immobilien, was vor allem an den EU-Bestimmungen diesbezüglich festzumachen ist.“ So arbeiten manche Banken und Kreditinstitute auf Landesebene, während Banken wie beispielsweise die KfW auf Bundesebene tätig sind. Die KfW wurde kurz nach Ende des zweiten Weltkrieges gegründet und bietet verschiedenste Förderprogramme dieser Art an. Des Weiteren betonen die Immobilienexperten der MCM Investor, dass besonders jene Maßnahmen im Vordergrund stehen, welche die Energieeffizienz einer Immobilie gewährleisten – dies ist natürlich auch an den barrierefreien Umbau gekoppelt. „Oft leben ältere Menschen seit Generationen in der gleichen Wohnung oder im gleichen Haus, sodass einiges mehr als nur die Schaffung der Barrierefreiheit anfällt. Daher muss im Vorfeld gut geplant werden, in welcher Höhe Fördermittel beantragt werden sollen. Manchmal kommt es auch aufgrund der Tilgungszuschüsse dazu, dass weniger zurückgezahlt werden muss, als man sich geliehen hat“, erklärt die MCM Investor Management AG aus Magdeburg abschließend.