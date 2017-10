Für die Mehrheit der Deutschen ist die Immobilie zwar das Zuhause – vollständig wird es aber erst durch die Liebsten



Magdeburg, 12.10.2017. In dieser Woche machen die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg auf eine aktuelle repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid aufmerksam, die sich damit beschäftigt, wann Menschen ihre Immobilie als „Zuhause“ bezeichnen, beziehungsweise welche Faktoren gegeben sein müssen. Der gängige Spruch „Home is where the heart is“, zu Deutsch „Zu Hause ist, wo dein Herz ist“ scheint sich jedenfalls in der Studie widerzuspiegeln. Immerhin gaben 67 Prozent der Befragten an, ihr Zuhause sei „da, wo die Menschen sind, die mir die Liebsten sind“. Innerhalb der Studie waren allerdings Mehrfachantworten möglich. Demnach gaben 57 Prozent der Befragten an, ihr zu Hause sei der Ort, an dem sie sich am Wohlsten fühlen. Die MCM Investor Management AG aus Magdeburg spekuliert über Ursachen für dieses Ergebnis: „Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen ihre Heimat oder ihr engstes Umfeld verlassen, sei es aus beruflichen Gründen, für ein Studium oder einen Auslandsaufenthalt. Viele Menschen wählen auch bewusst mehrere oder ständig wechselnde Wohnorte. Man kann sagen, dass sich die Definition vom klassischen Zuhause durch die Globalisierung verschoben hat. Doch viele Menschen halten anscheinend immer noch daran fest, dass man mit „Zuhause“ seine Liebsten in einen direkten Zusammenhang bringt. Das kann sowohl die Familie sein, aber auch enge Freunde, wie beispielsweise in einer Wohngemeinschaft“, erklären die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg.



Des Weiteren geben 41 Prozent der Befragten an, ihr Zuhause sei ihre Wohnung, während 35 Prozent sagen, es handle sich dabei um ihren Wohnort, also eine bestimmte Stadt. 20 Prozent bringen ihren Geburtsort damit in Verbindung, für 7 Prozent bedeutet Zuhause einfach jener Ort, an dem sie sich gerade aufhalten. Die Studie betont auch, dass die Definition von Zuhause je nach Altersgruppe sehr unterschiedlich ist – was sich auch mit den Aussagen der MCM Investor Management AG deckt.