MCM Investor gibt Tipps, wie Eigentümer Steuern bei der Modernisierung sparen können



Magdeburg, 20.09.2017. In dieser Woche beschäftigen sich die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg mit dem Thema, wie Eigentümer die Modernisierungskosten für eine neu erworbene, vermietete Immobilie steuerlich absetzen können. „Viele Eigentümer wissen nicht, dass das Finanzamt diese Ausgaben als Werbungskosten anerkennt, welche sofort geltend gemacht werden können“, so die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg. Dies bestätigt auch der Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL). „Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Kosten in den ersten drei Jahren nach Anschaffung der Immobilie 15 Prozent der Anschaffungskosten des Gebäudes nicht überschreiten dürfen“, so die MCM Investor weiter. Wird diese Grenze nämlich auch nur gering überschritten, ist der Eigentümer laut MCM Investor Management AG für den sofortigen Werbungskostenabzug verantwortlich. „Wichtig zu wissen ist, dass die gesamten Renovierungs- und Modernisierungskosten als sogenannter Herstellungsaufwand deklariert werden können. In diesem Fall werden die Ausgaben dann über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abgeschrieben“, so die MCM Investor weiter. Diese betragen in der Regel 2 oder 2,5 Prozent über 50 oder eben 40 Jahre hinweg. Dazu stellen die Immobilienexperten aus Magdeburg eine einfache Rechnung auf: Wenn eine vermietete Wohnung beispielsweise 175 000 Euro kostet und sich die Nebenkosten auf 21 000 Euro belaufen bedeutet das, dass die gesamten Anschaffungskosten bei 196 000 Euro liegen. Dabei beträgt der Grundstücksanteil am gesamten Kaufpreis 20 Prozent, was 39 200 Euro entspricht und der Gebäudeanteil 80 Prozent, was 156 800 Euro entspricht. Geht man nun also von diesem Wert aus, können 15 Prozent, also dementsprechend 23 520 Euro, als Instandhaltungsaufwand ausgegeben werden – Vorrausetzung aber in den ersten drei Jahren nach dem Kauf der Immobilie. „Stehen größere Vorhaben an, kann es natürlich auch sinnvoll sein, diese nach Ablauf der Dreijahresfrist zu erledigen und sich zunächst auf die notwendigen Dinge zu konzentrieren. Oft schafft eine Steuerersparnis enorme Investitionsspielräume“, so die MCM Investor Management AG abschließend.