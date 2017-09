Warum man mit der Gartengestaltung vor dem Hauskauf beginnen sollte



In dieser Woche macht Immobilienexperte Thomas Filor aus Magdeburg darauf aufmerksam, dass Bauherren, die einen Garten planen, sich im Idealfall vorher darüber Gedanken machen sollten. „Die Gartengestaltung einer Immobilie kann man alleine angehen oder einen Profi hinzuziehen“, so Filor. „Beim Hauskauf sollte der Bauherr ruhig so viel mitgestalten, wie er möchte. Sei es die Außenanlage wie Terrasse, Gartenwege oder auch das Auffüllen des Gartenweges. Wichtig ist es einfach, dass man sämtliche Schnittstellen mit der Immobilie beachtet“, rät Thomas Filor weiter. Die Problematik besteht laut Filor dabei aber, dass das Haus unbedingt technisch korrekt an die Außenanlagen angeschlossen werden muss. Wie hoch der Garten also mit Boden aufgefüllt wird, muss bei der Bauplanung in Form einer oberen und unteren Sockellinie sowie der Höhe der Abdichtung geplant werden. „Beispielsweise drohen Feuchtigkeitsschäden bei einer falschen Abdichtung. Wer diese Dinge nämlich nicht in die Hausplanung mit einbezieht, muss im Nachhinein eventuell die Abdichtung absenken“, sagt Immobilienexperte Thomas Filor aus Magdeburg. Die Abdichtung nach oben verlängern zu lassen, kann zwischen 500 und 5000 Euro kosten. Bei Holzhäusern muss im schlimmsten Fall sogar ein Graben um das Haus gebaut werden. „Bauherren sollten vertraglich definieren, wie weit die Baufirma die Immobilie vorbereiten und fertigstellen muss, sodass er selbst schließlich problemlos die Anlage der Außenbereiche anknüpfen kann“, so Thomas Filor weiter. Für die Gestaltung des Gartens hilft ein Storybook und erleichtert die Arbeit eines Garten- und Landschaftsarchitekten enorm. Ein letzter wichtiger Punkt sei laut Filor das Gras: „Vielen Bauherren fehlt am Anfang des Baus das Geld, den ganzen Garten mit Rasen auszulegen oder einen schönen Baum zu pflanzen. Vorsicht ist bei der Planung der Rasenfläche geboten und aufgrund der Wurzeln auch bei der Platzierung des Baumes. Bitte niemals zu dicht an der Immobilie pflanzen und generell die rechtlichen Vorgaben der jeweiligen Kommune beachten“, so Immobilienexperte Thomas Filor aus Magdeburg abschließend.